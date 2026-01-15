Elegir una herramienta de email marketing hoy en día no es una decisión menor. No hablamos sólo de enviar correos, sino de construir relaciones con tus suscriptores, mantener una buena reputación como remitente y contar con una plataforma que no te ponga obstáculos cuando tu proyecto empieza a despegar. En este escenario, comparar opciones como Mailjet, MailerLite o Brevo es lógico, pero también lo es preguntarse por qué Mailrelay suele destacar cuando se analizan los detalles con calma.

Y es que, más allá de las modas o del nombre de la herramienta, lo que realmente importa es cómo te acompaña en el día a día y si está preparada para crecer contigo sin obligarte a cambiar de plataforma a mitad de camino.

El email marketing sigue siendo clave

Aunque surjan nuevos canales y formatos, el email marketing sigue siendo uno de los pilares de cualquier estrategia digital bien construida. Eso sí, ya no vale con importar una lista y pulsar “enviar”. Hoy entran en juego factores como la entregabilidad, el cumplimiento normativo, la segmentación inteligente o la automatización de campañas.

Por eso, la herramienta que elijas debe ayudarte, no complicarte el trabajo. Y aquí es donde empiezan a notarse las diferencias reales entre unas plataformas y otras.

Una solución pensada para no quedarse pequeña

Uno de los errores más comunes al elegir software de email marketing es pensar solo en el corto plazo. Mailrelay rompe bastante bien con esa lógica, ofreciendo una propuesta sólida tanto para quienes empiezan como para quienes manejan bases de datos grandes.

El plan gratuito más generoso del mercado (sin letra pequeña)

Uno de los aspectos que más llama la atención es su plan gratuito, que permite enviar hasta 80.000 correos al mes a un máximo de 20.000 contactos, sin límites diarios. Esto no es habitual en el sector y marca una diferencia clara frente a otras herramientas que restringen mucho el volumen o la frecuencia de envío.

Esta característica resulta especialmente valiosa para pequeñas empresas, startups u organizaciones sin ánimo de lucro, que necesitan comunicarse de forma constante sin asumir costes desde el primer día.

Todas las funcionalidades disponibles desde el inicio

Aquí Mailrelay juega una de sus cartas más fuertes. No hablamos de un plan gratuito “recortado”, sino de un freemium con todas las funciones activas. Automatizaciones, estadísticas completas, segmentación avanzada o gestión profesional de listas están disponibles desde el primer momento, sin obligarte a pasar por caja para acceder a lo esencial.

Esto permite trabajar de forma seria desde el principio y evita tener que migrar a otra plataforma cuando la estrategia empieza a dar resultados.

Soporte humano que realmente responde

Uno de los grandes puntos diferenciales de Mailrelay es su soporte al cliente, accesible incluso para usuarios del plan gratuito. Poder contar con atención por teléfono, chat o tickets, y hacerlo además en varios idiomas, aporta una tranquilidad enorme, sobre todo cuando surgen dudas técnicas o problemas puntuales.

No es un detalle menor: en email marketing, una mala configuración puede arruinar una campaña entera.

El factor invisible que marca la diferencia

De poco sirve tener buenos diseños y textos cuidados si los correos no llegan a la bandeja de entrada. Mailrelay destaca también en este punto gracias a sus rangos de IPs propios y algoritmos orientados a mejorar la entregabilidad, algo especialmente importante para empresas que envían grandes volúmenes de emails.

Esta infraestructura convierte a la plataforma en una opción muy sólida no solo para proyectos pequeños, sino también para grandes compañías que manejan envíos masivos de cientos de miles o incluso millones de correos al mes.

Comparativa con otras herramientas populares

Para entender mejor su propuesta, veamos cómo se posiciona Mailrelay frente a otras soluciones habituales en el mercado.

Mailrelay vs Mailjet

Mailjet es conocida por su enfoque técnico y su potente API, lo que la hace atractiva para desarrolladores o empresas con equipos técnicos propios. Sin embargo, su plan gratuito es bastante más limitado y muchas funciones clave quedan reservadas para planes de pago.

Mailrelay, en cambio, ofrece mayor libertad desde el inicio, sin sacrificar funcionalidades ni soporte, lo que resulta más cómodo para equipos de marketing que buscan autonomía.

Mailrelay vs MailerLite

MailerLite destaca por su interfaz intuitiva y su editor visual, muy apreciado por creadores de contenido y pequeños negocios. Aun así, cuando el proyecto empieza a crecer, aparecen limitaciones claras en volumen, soporte y escalabilidad.

Mailrelay sobresale en este punto al ofrecer más margen de crecimiento, mejor atención al cliente y una infraestructura pensada para no quedarse corta con el tiempo.

Mailrelay vs Brevo

Brevo apuesta por un enfoque multicanal, combinando email, SMS y CRM. Es una solución interesante, pero su sistema de límites diarios y las restricciones del plan gratuito pueden resultar frustrantes para quienes centran su estrategia en el correo electrónico.

Mailrelay mantiene un enfoque más directo y eficiente en email marketing, priorizando volumen, entregabilidad y facilidad de uso sin imponer barreras innecesarias.

¿Para quién es especialmente recomendable Mailrelay?

Una de las mayores virtudes de Mailrelay es su capacidad para adaptarse a distintos perfiles sin perder eficacia. Es una herramienta muy bien valorada por:

Emprendedores que quieren empezar sin inversión inicial

Startups que necesitan escalar rápido

ONGs con grandes bases de datos y presupuestos ajustados

Empresas consolidadas que priorizan entregabilidad y soporte

Esa versatilidad hace que no sea una solución “temporal”, sino una plataforma en la que puedes quedarte a largo plazo.

Comparar herramientas de email marketing va mucho más allá de mirar precios. Se trata de elegir una plataforma que te facilite el trabajo, te dé margen para crecer y no te abandone cuando surgen dudas. En ese sentido, Mailrelay destaca claramente por ofrecer:

El plan freemium más completo del mercado

Funciones avanzadas desde el primer día

Soporte humano y accesible

Una infraestructura sólida para envíos masivos

Si buscas una solución fiable, profesional y sin limitaciones artificiales, Mailrelay es una opción que merece estar muy arriba en tu lista. No solo por lo que ofrece hoy, sino por todo lo que te permite construir a medio y largo plazo.

