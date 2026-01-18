El robo de celulares es uno de los delitos más comunes y, además de la pérdida económica, puede poner en riesgo tu información personal.

Para enfrentar este problema, en México existe una herramienta clave: el IMEI. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recomienda conocer y registrar este código, ya que permite bloquear un dispositivo robado, evitando que sea utilizado nuevamente en cualquier red móvil.

¿Qué es el IMEI?

El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un número único de 15 dígitos que identifica a cada teléfono celular a nivel mundial. Funciona como una especie de huella digital del dispositivo, ya que no se repite en ningún otro equipo.

Este código permite a las compañías telefónicas y a las autoridades identificar un celular de manera precisa, independientemente del número telefónico o de la tarjeta SIM que se utilice.

El IFT recomienda que los usuarios conserven su IMEI en un lugar seguro, ya que es indispensable para reportar el robo o extravío del equipo.

Sin este número, bloquear el dispositivo se vuelve mucho más complicado. Tener el IMEI registrado previamente facilita una reacción rápida ante cualquier incidente.

¿Cómo consultar el IMEI de tu celular?

Consultar el IMEI es sencillo y gratuito. De acuerdo con el IFT, existen varias formas de obtenerlo:

Marcando *#06# desde el propio celular; el código aparecerá automáticamente en la pantalla.

Revisando la configuración del teléfono, generalmente en el apartado “Información del dispositivo”.

Consultando la caja original del equipo o la etiqueta física del teléfono, en caso de que la batería sea removible.

Además, el IFT pone a disposición de los usuarios una herramienta en línea para la consulta de IMEI (https://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/consulta-de-imei), que permite verificar si un celular está reportado como robado o extraviado.

Dicha consulta también es útil antes de comprar un teléfono de segunda mano, ya que ayuda a evitar adquirir un equipo bloqueado.

¿Cómo registrar el IMEI de un celular?

Registrar el IMEI de tu celular es una acción preventiva que facilita su bloqueo en caso de robo o extravío.

En la Ciudad de México, este registro puede hacerse en línea a través del portal de trámites del gobierno capitalino, como parte de la estrategia “Bloquea tu Cel”.

Para hacerlo, primero debes entrar al enlace https://tramites.cdmx.gob.mx/registro-imei/public/Principal, luego llena los campos con el código IMEI del equipo, número telefónico y compañía. En algunos casos, se solicita una pregunta de seguridad para futuras verificaciones.

Una vez registrado, es recomendable guardar la confirmación. Este trámite no bloquea el celular de inmediato, pero agiliza el proceso si ocurre un robo, ya que permite comprobar rápidamente la propiedad del equipo y solicitar su bloqueo con mayor facilidad.

¡Ojo! El IMEI no sustituye el reporte con el operador ni la denuncia ante el Ministerio Público, pero sí funciona como una herramienta de apoyo que permite actuar con mayor rapidez y certeza

¿Cómo bloquear un celular con el IMEI?

Si tu celular es robado, el IFT recomienda actuar de inmediato. El primer paso es contactar a tu operador de telefonía móvil y proporcionar tanto tu número telefónico como el IMEI del equipo.

Con esta información, el operador puede bloquear el dispositivo, impidiendo que funcione incluso si se le inserta otra tarjeta SIM.

El bloqueo se registra en una base de datos compartida, lo que evita que el equipo sea utilizado en las redes móviles del país.

Además, se aconseja levantar una denuncia ante el Ministerio Público, ya sea de manera presencial o en línea, para dejar constancia legal del robo.

Un simple número puede ayudarte a proteger tu información, reducir el uso de equipos robados y contribuir a combatir el mercado ilegal de teléfonos.

