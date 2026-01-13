Salir con prisa, revisar la bolsa y darse cuenta de que la tarjeta del Metro se quedó en casa es una escena común en la Ciudad de México.

Para reducir esos contratiempos —y avanzar hacia un transporte más digital—, la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) ahora también vive en el celular.

Desde hace algunos meses, los usuarios pueden pagar su acceso al Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte con una versión digital de la tarjeta, sin necesidad de cargar el plástico.

Basta el equipo cumpla con ciertos requisitos. Con ello, buscan simplificar el acceso al transporte público y adaptarlo a hábitos cada vez más digitales, donde el celular ya funciona como billetera, credencial y ahora, también, como boleto.

Cómo obtener la tarjeta digital MI

La tarjeta digital de Movilidad CDMX se activa a través de la App CDMX, disponible de forma gratuita en Google Play.

Una vez instalada, el usuario debe crear una cuenta y seleccionar la opción de tarjeta digital.

El punto clave es que el teléfono cuente con tecnología NFC, indispensable para realizar el pago acercando el dispositivo al lector, tal como se hace con la tarjeta física. Por ahora, esta opción está disponible solo para dispositivos Android y dispositivos Huawei.

Cuando tengas registrada tu cuenta en la App CDMX, debes seguir estos pasos:

Seleccionar la opción de "Recarga Tarjeta".

Activa la opción de NFC del dispositivo móvil que está en la barra superior de opciones de tu celular .

. Escoge "Tarjeta Virtual".

Y realiza una recarga de $15 pesos.

Siguiendo estos pasos, ya tendrás la tarjeta de Movilidad CDMX lista para pagar en tu celular.

