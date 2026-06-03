San Luis Potosí.— Este martes, la empresa Volaris inició las cinco nuevas rutas que conectarán a San Luis Potosí con Chicago, en Estados Unidos, y las ciudades mexicanas de Monterrey, Puebla, Vallarta y Guadalajara.

Las naves partieron del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de la capital potosina y permitirán no sólo el traslado de personas, sino también darán impulso al desarrollo económico de San Luis Potosí tanto en el ámbito nacional como extranjero.

Con estas cinco nuevas rutas aéreas habrá un mayor flujo de inversionistas y hombres de negocios, mencionó el gobernador Ricardo Gallardo Carmona (PVEM), y no descartó que la conectividad impulse y consolide a San Luis Potosí como uno de los principales polos de crecimiento del país.

El mandatario estatal dijo que las condiciones son propicias para atraer turismo, oportunidades de negocio y proyectos que impulsan el bienestar de las familias potosinas.

Nanci Aidé Galaviz, gerente de Ventas y Desarrollo de Mercado de Volaris México, consideró que la expansión es resultado del trabajo conjunto con el gobierno del estado para identificar nuevas oportunidades de crecimiento.

Gallardo Cardona destacó que con cuatro rutas nacionales y una internacional se fortalece la oferta aérea y se refrenda el compromiso de continuar ampliando la conectividad para generar desarrollo, derrama económica y mayor flujo turístico.

Además, celebró la confianza que Volaris ha depositado en San Luis Potosí, al reconocer las condiciones de paz y gobernabilidad que su administración ha creado, lo que ha permitido al estado destacar en atracción de inversiones y generación de empleos.

Con estas nuevas rutas, la aerolínea alcanzará un total de 10 destinos operados desde San Luis Potosí, donde ha transportado más de 1.4 millones de pasajeros desde su llegada en 2013.