La premisa de que la actual es “una época en la que ya no se sabe qué es real y qué no”, se convirtió en el punto de partida de Rafael González Villegas, el músico conocido como Sr. Gónzalez para dar forma a Aire de realidad.

Inteligencia Artificial, algoritmos y el manejo poco ético de la tecnología son ideas que inspiraron este concepto formado por un disco que se complementa con una novela en la que el autor explora la irrealidad de la realidad y en la que las redes sociales se convierten en campos de guerra.

“No solo nos dividen, nos controlan, la realidad es la fuente de inspiración más fuerte. Planteo que el futuro no pinta muy bien, no dejo de tener fe en la humanidad, por supuesto, pero la verdad es que la realidad que tenemos es que sí, todo va llevando a un manejo de la tecnología desde una perspectiva poco ética. Y ese es el gran peligro, de eso habla la obra en términos generales”, explica el músico y productor.

Parte de la inspiración para este material conceptual que ya está disponible en plataformas digitales (el disco) y a la venta en sitios como Amazon (la novela), fue su propia trayectoria en la música, que incluye su paso por bandas como Botellita de Jerez, Baraja y Combo Movox.

Critica a la industria

Con el pasar de los años el también compositor ha visto cómo la industria privilegia una competencia de sencillos vacíos más allá de crear álbumes con fondo, lo que por un lado considera, es debido a los algoritmos, pero con esto no sataniza la tecnología, más bien, cuestiona la manera en que se usa.

“La tecnología, sea esta inteligencia artificial, los algoritmos o cualquier otra que haya existido antes, no tiene la culpa de nada, más bien es la ética con la que se utilizan estas herramientas. Si no hay ética detrás de ese uso, pues por eso es que pasan cosas a veces terribles”, añade el también cronista.

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El Sr. Gónzalez cuestiona además el destino de las utilidades que las plataformas digitales de música generan.

“Si lo llevamos a cuestiones así como ejemplos prácticos, es terrible saber que la plataforma que pone en streaming tu música gana mucho dinero y que ese dinero lo inviertan en guerras, por ejemplo, o que lo inviertan en ICE en Estados Unidos. Ahí es donde dice uno: ‘bueno, ¿qué está pasando?’”, complementa.

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