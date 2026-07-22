Los cuentos de Taibo II en Guatemala

Hace unos días, durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, Paco Ignacio Taibo II presumió los “24 mil clubes de lectura ciudadana” que dice que ha creado en su calidad de director general del Fondo de Cultura Económica como una estructura que llega “hasta la última esquina de una sierra perdida”, una cifra exorbitante que implicaría que el activista político y escritor casi ha cuatriplicado el número de espacios que tiene la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en México, que supera apenas los 6 mil 400 recintos que sobreviven en la vergüenza; eso nos lleva a dudar bastante del impacto y de los resultados de esa estructura, porque nomás no se ven. Lo que sí se vio, otra vez, fue la insistencia del funcionario en señalar que las “sociedades que leen más tienen más vacunas contra la desinformación” y contra las campañas globales de calumnias, como cita una entrevista que concedió a la agencia EFE. Allí, el funcionario también afirmó orondo que, ellos han bajado el precio al mínimo, “sobre todo ahora que determinados centros de poder se han vuelto fuentes de distorsión sistemática que mienten con singular alegría”.

¿Cuándo se va Lombardero?

Causó revuelo lo que reveló el crítico Lázaro Azar en el suplemento CONFABULARIO del domingo pasado: que el argentino Marcelo Lombardero ya renunció a la dirección de la Ópera de Bellas Artes. Sin embargo, no hay un anuncio oficial por parte del INBAL, más bien lo que ha habido es un silencio de ultratumba... Se dice que en el caso Lombardero sólo se están afinando cuestiones administrativas y que él permanecerá en el cargo lo que queda de julio, es decir, hasta el día 31. No sabemos cuáles fueron las razones oficiales, aunque la columna de Azar dice que la renuncia se dio después de un recorte presupuestal... Poco a poco nos iremos enterando de qué pasó. Se dice también que había un proyecto para hacer una ópera basada en Profundo carmesí, y que hasta Arturo Ripstein ya había cedido los derechos para hacerla. De irse Lombardero, ¿este proyecto se quedará colgando en el aire? Así como la selección argentina se regresa a su casa cabizbaja y suspirando por la victoria que no pudo ser, así también se regresará Lombardero... Hay que reconocerle que, a pesar de haber recibido críticas en lo que fue su breve paso por la vida cultural mexicana, también encabezó proyectos que le dieron calidad, un respiro necesario y un nuevo aire a la parte que le corresponde del INBAL. ¿Y quién será ahora el próximo director artístico de la Compañía Nacional de Ópera? Le estaremos informando sobre el asunto. (Escribanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)

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