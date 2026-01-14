Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, ha lanzado una nueva actualización que responde a las necesidades de los usuarios: la personalización de la IA para brindar información más cercana al usuario.

A través de un comunicado firmado por Josh Woodward, vicepresidente de la app de Gemini, dio a conocer que ahora los se podrán conectar las aplicaciones de Google a Gemini con un solo toque gracias a Inteligencia Personal.

Esta versión beta por el momento solo estará activa en Estados Unidos, permitiendo que el asistente sea "más personal, proactivo y potente".

¿Cómo funciona Inteligencia Personal de Gemini?

La Inteligencia Personal de Gemini funciona como una capa de análisis que cruza información dispersa en los servicios del ecosistema de Google, tales como Gmail, Google Fotos o archivos almacenados para ofrecer respuestas contextualizadas y que pueden adaptarse más a las necesidades de los usuarios

Su principal fortaleza está en la capacidad de razonar a partir de fuentes complejas y recuperar datos puntuales, incluso cuando estos se encuentran en distintos formatos, como texto, imágenes o videos. De esta forma, no solo responde a una pregunta directa, sino que interpreta el contexto del usuario para entregar información relevante y organizada.

En la práctica, esta tecnología permite identificar detalles específicos y combinarlos con búsquedas externas para generar recomendaciones o resolver tareas cotidianas. El resultado es un sistema que automatiza procesos de consulta, comparación y planificación, al tiempo que personaliza las respuestas con base en los hábitos, intereses y antecedentes registrados en las aplicaciones de Google, sin que el usuario tenga que buscar manualmente en cada plataforma.

Vale la pena señalar que Woodward puntualiza que la privacidad está en el centro de la incorporación de Inteligencia Personal de Gemini, por lo que "la conexión de tus aplicaciones está desactivada de forma predeterminada y eres tú quien decide activarla, qué apps conectar y cuando desactivarla".

De igual forma, asegura que los "datos ya se encuentran de forma segura en Google, no tienes que enviar datos sensibles a otro lugar para comenzar a personalizar tu experiencia".

¿Cómo usar Inteligencia Personal de Gemini?

Como se mencionó en un principio, esta actualización por el momento solo estará activa en Estados Unidos para suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra. Funciona tanto para web, Android y iOS.

Por el momento solo estará para un grupo limitado para aprender pero Woodward asegura que se expandirá a más países y a nivel gratuito. Además, señala que estará disponible en el Buscador en el Modo IA en el Buscador próximamente.

Para activarlo se deben seguir estos pasos:

Abre Gemini y presiona Configuración.

y presiona Configuración. Presiona Inteligencia Personal .

. Selecciona Aplicaciones conectadas (Gmail, Fotos, etcétera).

Y listo, con ello ya estarás usando Inteligencia Personal de Gemini.

