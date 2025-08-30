Alexa, el asistente virtual desarrollado por Amazon, se ha convertido en uno de los dispositivos más usados en el mundo. Este gadget se activa mediante comandos de voz y puede hacer tareas como la programación de recordatorios, la reproducción de música y hasta la domotización del hogar.

Se puede manejar desde la app oficial o mediante el Bluetooth. ¿Cómo se empareja en ésta última herramienta? Te lo decimos.

Alexa. Foto: Pexels

¿Cómo emparejar a Alexa con el Bluetooth del celular?

Aquí te presentamos los pasos para vincular por primera vez al asistente de Amazon con el Bluetooth de tu celular:

Entra a la configuración del Bluetooth de tu celular y asegúrate de que esté activado.

Presiona “Buscar dispositivos”.

En la lista de opciones encontradas, aparecerá el nombre de tu dispositivo Echo (altavoz inteligente que funciona con Alexa ). Dale clic y selecciona el botón para conectarlos.

). Dale clic y selecciona el botón para conectarlos. Finalmente, concede los permisos para realizar la vinculación.

Otro método para vincularlos es desde la aplicación de Alexa:

Activa el “modo detección“ en el dispositivo Bluetooth y abre la app de Alexa .

. Selecciona la opción “Dispositivos” y después escoge el que te interesa vincular.

Oprime “Configuración del dispositivo” y “Dispositivos Bluetooth”.

Finalmente, da clic en “Vincular un nuevo dispositivo".

Estás misma instrucciones se pueden realizar cada vez que ambos dispositivos se desvinculen. Pero mientras estén configurados, se enlazarán de manera automática.

Además, para facilitar este proceso, puedes personalizar desde los ajustes el nombre de tu Alexa, con uno que sea de tu preferencia y te permita identificarlo entre el resto de aparatos.

¿Por qué Alexa no se vincula al Bluetooth?

A veces, la señal del Bluetooth puede fallar si varios dispositivos lo tienen activado y esa es una razón por la que probablemente Alexa no puede conectarse a él.

En dicho caso, lo primero que debes revisar es que el dispositivo esté cargado, encendido y, lo más importante, que no se encuentre vinculado con otro. De ser así, desvincúlalos para emparejar el Bluetooth de tu celular con Alexa.

Otra razón que entorpece la conexión entre ambos es la distancia; si se encuentran lejos, la señal corre el riesgo de perderse. Por eso, lo recomendable es mantener el celular cerca del dispositivo Echo.

Si al checar y arreglar estos inconvenientes Alexa sigue sin conectarse, desvincula y borrar la conexión para volver a intentarlo.

Vincular los celulares con Alexa es una función que todos deberían intentar. Foto: Pixabay

¿Cómo eliminar un dispositivo conectado con Alexa?

Si deseas borrar un dispositivo conectado a Alexa para enlazar otro o para arreglar un problema de conexión, realiza los siguientes pasos en la app:

Abre la app de Alexa y ve a la sección “Dispositivos” .

Selecciona “Configuración” y luego entra en “Dispositivos Bluetooth” .

Escoge el dispositivo que quieres eliminar y oprime “Olvidar dispositivo".

Y el segundo método es desde la app "Ajustes" del teléfono:

Ingresa al Bluetooth y busca el dispositivo que deseas eliminar.

y busca el dispositivo que deseas eliminar. Una vez localizado, pulsa los ajustes del mismo y da clic en “Olvidar dispositivo”.

Finalmente, confirma la acción.

Al vincular a Alexa con el Bluetooth de tu celular, tablet o computadora podrás sacarle el máximo provecho a tu asistente virtual.

