Para muchas parejas, en amistades y vínculos de trabajo, WhatsApp es la principal vía de comunicación. Sin embargo, hay ocasiones en que este medio de contacto ya no resulta funcional y hasta puede ser motivo de medidas drásticas como un bloqueo.

En primer lugar, si te encuentras en una situación así, recuerda que es importante esclarecer la razón por la que ha sucedido, por ejemplo, mediante una charla cara a cara. Cuando una persona te bloquea, es fundamental respetar su decisión para no caer en prácticas como el hostigamiento.

Pero si solo quieres confirmar el dato, entonces debes saber que WhatsApp no ofrece una herramienta particular para ver quién te ha bloqueado. Lo que sí puedes hacer es emplear una serie de tips que hacen evidente el corte de comunicación.

Revisa y marca estas señales para confirmar si te bloquearon en WhatsApp. Foto: Pixabay

Leer también Spotify estrena "Mensajes", el chat secreto para compartir música

¿Cómo saber si te han bloqueado de WhatsApp?

Hay muchas razones por las que una persona te puede bloquear en WhatsApp y también hay diversas maneras de confirmarlo. Es tan sencillo como revisar qué tipo de información de ese contacto puedes ver o no:

Foto de perfil: cuando una persona te bloquea en esta app de mensajería, ya no puedes ver su foto. Si normalmente era visible y de pronto deja de aparecerte, es probable que te haya bloqueado.

de mensajería, ya no puedes ver su foto. Si normalmente era visible y de pronto deja de aparecerte, es probable que te haya bloqueado. Información de contacto: al igual que la foto de perfil, cuando dejan de aparecer detalles como el nombre y la descripción de un contacto , puede ser otra señal de un bloqueo.

, puede ser otra señal de un bloqueo. Confirmaciones de lectura: Si le enviaste un mensaje a esa persona y WhatsApp solo marca una palomita gris (tic), quiere decir que no le están llegando tus recados. Otra posible causa es la falta de señal a Internet , así que antes de asumir el bloqueo deberías descartarlo.

, así que antes de asumir el bloqueo deberías descartarlo. No se puede agregar a grupos y listas de difusión: este es otro truco infalible para comprobar si te bloquearon. Trata de crear un grupo o una lista de difusión; si no puedes añadir a esa persona, tus sospechas habrán sido verdaderas.

Sin hora de última conexión: este es otro detalle que debes sumar a tu lista de inspección cuando ya no te aparece; se trata de un truco menos efectivo, ya que algunas personas simplemente deciden ocultar dicha información a todos sus contactos .

. Sin llamadas: En su Centro de Ayuda, WhatsApp explica que un bloqueo conlleva a la incapacidad de realizar llamadas a un contacto, ya sean normales o de video.

Sin actualizaciones de estados. Así como sucede con las fotos de perfil, las actualizaciones de estados de una persona que te bloqueó tampoco podrás verlas.

"Si se cumplen todas estas condiciones, es posible que el contacto te haya bloqueado. Sin embargo, también pueden deberse a otros motivos. No podemos decirte si alguien te bloqueó", señala la app de Meta.

Ni los estados ni la foto de perfil te aparecerán cuando una persona te bloquea en WhatsApp. Foto: Pixabay

¿Cómo bloquear a un contacto en WhatsApp?

Si por el contrario, tú eres la persona que quiere bloquear a un contacto de WhatsApp, entonces los pasos a realizar son:

Entra en el perfil de la persona.

Ve hasta abajo y selecciona "Bloquear a X".

En iPhone, también se puede bloquear deslizando el chat (desde la lista de la pantalla principal) a la izquierda. Luego oprime los tres puntos con la frase "Más" y busca el botón "bloquear".

Leer también Filtran la fecha de lanzamiento del iPhone plegable; ¿cuándo sería?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters