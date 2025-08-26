Spotify anunció el lanzamiento de “Mensajes”, una función que busca transformar la manera en que los usuarios comparten música, podcasts y audiolibros dentro de la plataforma.

La compañía explicó a través de un comunicado que, aunque ya existían opciones de compartir vía redes sociales como Instagram, WhatsApp o TikTok, los usuarios pedían un espacio propio en la aplicación.

Ahora, con "Mensajes", el usuario podrá recomendar contenido a amigos y familiares de manera más directa y en un solo lugar.

Spotify estrena "Mensajes", el chat secreto para compartir música. Imagen: Spotify

La opción de "Mensajes" ya está disponible para usuarios gratuitos y Premium mayores de 16 años en mercados seleccionados y solo para dispositivos móviles. Esta herramienta llega para reforzar el descubrimiento de contenido y fomentar la interacción de la app.

Cómo funciona Mensajes en Spotify

La dinámica es sencilla: al escuchar una canción, podcast o audiolibro, el usuario puede tocar el ícono de compartir, elegir un contacto y enviar el contenido. Las conversaciones se realizan dentro de la app e incluyen texto y reacciones con emojis.

Además, Spotify mostrará sugerencias de contactos con quienes ya se haya compartido música, se hayan creado listas colaborativas o se comparta un plan Familiar o Dúo.

Los usuarios también podrán aceptar o rechazar solicitudes, denunciar contenido inapropiado y bloquear cuentas. Spotify asegura que las conversaciones están protegidas con cifrado estándar de la industria y que la plataforma utilizará sistemas proactivos de detección para evitar contenido ilegal o dañino.

Spotify estrena "Mensajes", el chat secreto para compartir música.

Más oportunidades para artistas y creadores

De acuerdo con la empresa, "Mensajes" no solo beneficia a los usuarios, sino también a artistas, autores y creadores, ya que facilita la difusión de sus contenidos por recomendación directa.

Con este movimiento, Spotify busca consolidar su papel como el espacio central para descubrir música y contenidos de audio, apostando por la recomendación personalizada como motor de crecimiento.

