Desde hace meses existe el rumor de que Apple está trabajando en la creación de un iPhone plegable. Sin embargo, todo quedaba en suposiciones... hasta ahora.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg y uno de los principales filtradores de información de la firma de Cupertino, publicó una hoja de ruta de los próximos tres años para Apple.

Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2027 —cuando se cumpla el 20 aniversario del iPhone— Apple presentaría nuevos productos, incluido lo que Mark Gurman describe como “el lanzamiento más emocionante para los fans de la tecnología en muchos, muchos años”.

Filtran la fecha de lanzamiento del iPhone plegable; ¿cuándo sería? Imagen: Unsplash

Y al parecer, ya hay fecha para la llegada del iPhone plegable del que tanto se había rumoreado hasta ahora.

¿Cuándo se lanzará el iPhone plegable?

Supuestamente, el primer iPhone plegable llegaría en 2026. Si las fechas de lanzamiento de iPhone no cambian, sería específicamente en el mes de septiembre.

Bajo el nombre clave de V68, el iPhone plegable tendría el formato de un "libro" así como los Galaxy Fold de Samsung y que funcionaría como una pequeña tableta para transportar.

La pantalla plegable sería de 8 pulgadas cuando esté abierta. Tendría cuatro cámaras, una en la pantalla frontal, otra en la pantalla inferior y dos en la parte trasera. Estas últimas podrían ser una cámara tradicional y una ultra gran angular.

Además, al parecer el Touch ID regresaría para este modelo de iPhone y el cual ayudaría a activar algunas funciones. También estaría potenciado con un chip C2.

Según Gurman, los proveedores ya están trabajando en este modelo y comenzarán la producción masiva a principios del próximo año para tenerlo listo en septiembre. Y vendrá disponible en dos colores: blanco y negro.

¿Qué otros productos lanzarán Apple en los próximos tres años?

Además del iPhone plegable, también lanzarían el iPhone 17 Air para este 2025, el cual sería el más delgado y ligero de la compañía. Vendría potenciado con el chip C1, cámara de 48 MP y se agregaría el color naranja para este modelo.

Por otro lado, para 2027 se espera la llegada del iPhone 20 con cristal curvado y nueva interfaz Liquid Glass que supuestamente Apple lanzará este mismo año. Supuestamente levará un chip A21 Pro y cámaras diseñadas completamente diseñadas por Apple.

