Si creías haber visto todo acerca de las Apple Vision Pro, pues espérate porque la firma de Cupertino parece que nos tiene una sorpresa para este mismo año.

A través de un informe, Mark Gurman, periodista de Bloomberg, ha detallado que la próxima generación las Vision Pro ya está en desarrollo y llegará en este 2025. Y lo mejor es que estarán potenciadas con un chip M5.

De acuerdo con diferentes expertos, este chip es uno de los más potentes con los que cuenta la compañía hasta el momento y está preparado para realizar tareas de una forma más rápida y eficientes, además de brindarle al usuario experiencias más complejas.

Apple Vision Pro: así sería la siguiente generación. Imagen: especial

Leer también Cómo configurar tu celular para pagar el Metro y Metrobús de la CDMX

Básicamente, el diseño podría mantenerse, sin embargo, a nivel interno dará un salto bastante importante. La versión renovada de estas gafas inteligentes no llegarían hasta 2027, siendo más ligeras e incluso asequibles, según señala Gurman.

¿Cuándo lanzarán las nuevas Apple Vision Pro?

Por el momento, no existe una fecha definida de cuándo podrían llegar las Apple Vision Pro. De acuerdo con Gurman sería a finales de este año, aunque otros expertos han apuntado que podrían llegar a principios del 2026.

Como mencionábamos más arriba, las mejoras serán a nivel interno y algunos rumores apuntan a que la nueva versión estaría más enfocada en actualizaciones de inteligencia artificial, con un motor neuronal más potente.

Sin embargo, esto último ha sido cuestionado ya que el talón de Aquiles de Apple ha sido su avance en materia de IA que hasta el momento no ha podido incorporarse de manera adecuada en otros dispositivos de la firma de Cupertino como el iPhone.

Apple Vision Pro: así sería la siguiente generación. Imagen: captura de pantalla

Pero, en la última reunión general de Apple, Tim Cook, CEO de la compañía aseguró que la firma quiere triunfar en materia de IA e incluso están preparando varios productos con esta tecnología, en las que se incluye un robot.

Leer también Las mejores universidades privadas para estudiar Ingeniería

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters