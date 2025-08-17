Quizás alguna vez, por curiosidad o por accidente, colocaste tu celular debajo de la barba mientras escuchabas música, veías un video o en una llamada, y notaste algo curioso: el sonido parecía "moverse" de un oído a otro y hasta podía sentirse como si estuviera dentro de tu cabeza.

Aunque parezca extraño, esto no es magia ni un efecto especial del teléfono; en realidad, es un fenómeno llamado conducción ósea y tiene una explicación científica fascinante.

Este truco funciona con la misma lógica que los audífonos de conducción auditiva. Foto: Freepik

¿Por qué ocurre este efecto?

La mayoría de las veces escuchamos sonidos porque las ondas viajan por el aire, entran por nuestros oídos y hacen vibrar el tímpano. Sin embargo, nuestro cuerpo también puede transmitir sonido a través de los huesos, especialmente el cráneo. Esto se conoce como conducción ósea.

Cuando colocas el celular debajo de la barba —especialmente si tienes barba densa o apoyas el dispositivo cerca de la mandíbula—, las vibraciones del sonido emitido por el altavoz no solo viajan por el aire, sino también directamente a través del hueso mandibular.

Dicho hueso está conectado al cráneo y, por tanto, al oído interno. El resultado es una percepción del sonido diferente: en lugar de sentir que viene de una dirección externa (como el lado izquierdo o derecho), se siente como si estuviera dentro de tu cabeza o incluso desplazándose de un oído al otro.

El mismo fenómeno se utiliza de manera intencional en los audífonos de conducción ósea, dispositivos diseñados para transmitir sonido a través de los huesos del cráneo, dejando los oídos libres para otros sonidos del entorno.

Específicamente, son populares entre personas con pérdida auditiva parcial o en entornos donde es necesario estar alerta al ruido ambiental, como corredores o ciclistas.

El efecto "pinball" ocurre por la velocidad en la que se mueve el sonido. Foto: Freepik

¿Cómo hacer el truco del celular bajo la barba?

Si quieres experimentar este curioso efecto, solo necesitas tu celular y seguir unos pasos sencillos:

Elige un audio claro: puede ser una canción, un video o incluso una llamada de voz. Lo ideal es que el sonido tenga voces o cambios de tono para que notes mejor el efecto. Activa el altavoz del teléfono: necesitas que el sonido salga del dispositivo, no uses auriculares. Coloca el teléfono debajo de la barba: si tienes barba, apóyalo suavemente en la zona entre la barbilla y el cuello. Si no tienes barba, el truco igual funciona si apoyas el celular contra el hueso de la mandíbula inferior, justo bajo la barbilla. Ajusta la posición: mueve el teléfono ligeramente hacia la izquierda o derecha para notar cómo cambia la percepción del sonido. En ciertos ángulos, el sonido parecerá saltar de un oído a otro. Evita el volumen muy alto: no es necesario subir mucho el volumen. Las vibraciones no necesitan ser fuertes para que el efecto se note, y así evitas molestias o daño al oído.

Este sencillo experimento no solo es divertido, sino que también te permite conocer mejor cómo percibimos el sonido. Y quién sabe, tal vez termines sorprendiendo a tus amigos con este curioso truco auditivo.

