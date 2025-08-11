Apple sigue trabajando en una nueva versión de Siri, su asistente de voz, pero esta vez potenciada con inteligencia artificial (IA). Y últimamente se han intensificado los rumores sobre cuáles son las cualidades que tendrá Siri.

En primera instancia, se hablaba de que Siri podría ser potenciada con ayuda de OpenAI o Anthropic, quienes supuestamente ya estaban trabajando en modelos de lenguaje de gran tamaño para probarlas en la infraestructura de nube privada de la compañía.

Después se dio a conocer que Gemini podría estar también involucrada para ver si funciona con Siri en la gestión de solicitudes básicas. Y ahora, se ha dado a conocer que Siri podría reaccionar a la voz de los usuarios.

La nueva Siri podría dejarte controlar apps solo con la voz. Imagen: Unsplash

Esta actividad ya la hacía anteriormente, sin embargo, ahora podría realizar acciones en tu nombre en varias apps siguiendo comandos de voz.

¿Cómo funcionará Siri con las apps de Apple?

De acuerdo con un informe de Bloomberg, la compañía estaría planeando lanzar una nueva versión de App Intents, su framework que le permite a los desarrolladores dar la instrucción de que los usuarios puedan acceder a partes de su app mediante diferentes sistemas, como la búsqueda y los accesos directos.

En caso de que esta nueva versión de Siri funcione de manera adecuada, los usuarios podrían pedirle a Siri que busque una foto, edite un video y se lo envíe a alguien, realice un comentario en alguna publicación o incluso inicie sesión en algún servicio solo utilizando la voz.

Según el medio citado, esta función ya se habría probado en plataformas populares como Uber, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp y más. Pero, no se han dado más detalles sobre si funcionó o no la nueva herramienta.

Se espera que esta nueva versión sea lanzada en primavera del 2026, después de las múltiples críticas que ha recibido Siri pues hasta el momento no ha "alcanzado el estándar de calidad" que ha prometido Apple desde el año pasado y que ha llevado a la compañía a quedarse atrás en la carrera de la IA.

