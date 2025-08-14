Aunque Apple ha recibido múltiples críticas por no presentar avances importantes en materia de inteligencia artificial (IA), ahora la firma de Cupertino busca empoderarse en el sector y lo haría con un robot.

Tim Cook, CEO de Apple, dio a conocer que la firma ya cuenta con varios productos impulsados con esta tecnología entre los que se incluye la apuesta por un robot.

A través de una reunión general, Cook señaló que Apple quiere triunfar en materia de IA y por ello, considera pertinente lanzar varios productos que ayuden a los usuarios en su vida cotidiana. Obviamente, estos impulsados con inteligencia artificial.

Apple trabaja en un robot con IA: esto es lo que se sabe. Imagen: Unsplash

"La cartera de productos de la que no puedo hablar es increíble", señaló Cook según señala Mark Gurman, periodista de Bloomberg. “Verán algunos pronto. Otros llegarán más tarde, pero hay mucho que ver”, añadió el CEO de Apple.

¿Cómo será el robot que planea lanzar Apple?

Aunque como tal Apple no dio detalles sobre cómo será el robot ni cuándo saldrá a la venta, Gurman adelantó algunas características que podría tener el dispositivo.

Básicamente este sería parecido a un iPad montado sobre una base móvil, el cual puede girar y moverse para seguir a los usuarios a través de diferentes habitaciones.

Tendrá diferentes habilidades que le ayudará a los usuarios a aumentar su productividad y gestionar las actividades de su día a día. Asimismo, se podrá consumir contenido a través de él y realizar videollamadas, en donde podrá enfocar a los usuarios si es que se desplazan mientras realizan esta actividad.

Apple trabaja en un robot con IA: esto es lo que se sabe. Imagen: Unsplash

Por otro lado, como se venía hablando desde hace ya varias semanas, Apple está trabajando arduamente en la IA de Siri y al parecer el robot también contará con este asistente de voz para intervenir en conversaciones en tiempo real con varias personas y recordar información relevante para las actividades del usuario.

Como señala Gurman, este producto aún sigue en desarrollo y es un hecho que Apple ve a la IA como una de las herramientas "más profundas de nuestra vida". Además, destacó que Apple tendría previsto lanzar este robot para 2027, así como un altavoz inteligente con pantalla y cámaras de seguridad para el hogar.

