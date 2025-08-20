Para muchos usuarios, Alexa se ha convertido en una herramienta indispensable en el hogar. Este asistente no solo controla dispositivos inteligentes o hace recordatorios, también integra funciones que buscan mejorar la experiencia de quienes lo usan.

Una de ellas es el "modo ASMR" o "modo susurro", el cual es poco conocido pero que puede brindarte un momento de relajación en esos días de estrés.

En Tech Bit te decimos en qué consiste este comando de voz y cómo activarlo.

¿Para qué sirve el modo ASMR de Alexa? Imagen: Unsplash

¿Qué es el ASMR?

Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR, por sus siglas en inglés) es traducido como Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma y se trata de una experiencia física y psicológica asociada a la calma y la relajación mediante susurros, ruidos suaves o movimientos lentos.

Quienes lo practican suelen describir sensaciones de cosquilleo en cabeza y cuello, un ritmo cardiaco más pausado y, en general, un estado de bienestar.

Incluso hay personas que reportan beneficios en crisis de ansiedad, estrés, insomnio o dolores crónicos.

El fenómeno se ha popularizado en internet gracias a creadores de contenido que usan el ASMR para generar tranquilidad.

Así puedes activar el modo ASMR de Alexa

Activarlo es muy sencillo, basta con decir: “Alexa, modo susurro”. De inmediato, la voz del dispositivo bajará el tono hasta convertirse en un susurro, lo que brinda un efecto más relajante para quienes lo escuchan.

¿Para qué sirve el modo ASMR de Alexa? Imagen: Unsplash

Otra forma de activarlo es hablándole a Alexa en voz baja; el sistema detecta el susurro y responde de la misma manera. Así, es posible mantener una conversación tranquila o incluso pedirle que cuente una historia con ese tono relajante.

El modo ASMR no sustituye a un especialista ni promete efectos clínicos, pero sí representa una forma sencilla de crear un ambiente de calma en casa. Una función curiosa que demuestra que Alexa no solo organiza tareas, también puede ayudarte a bajar el ritmo.

