¿Te preocupa que tus chats de WhatsApp no sean lo suficientemente seguros? Pues no te preocupes porque Meta cuenta con una función para cuidar la información que hay dentro de tus conversaciones.

En la actualidad, todos los usuarios deben tomar medidas extra para proteger sus datos personales de delincuentes, es por ello que en Techbit te explicamos cómo activar esta herramienta.

WhatsApp integra la función "Bloqueo de Aplicación" para todos los sistemas operativos. Foto: Unsplash

¿Cuál es la función de WhatsApp para cuidar los chats?

La función a la que nos referimos se llama “Bloqueo de Aplicación”. ¿Para qué sirve? Independientemente si tu dispositivo se encuentra desbloqueado, al activarla, cuando entres a WhatsApp se te solicitarán tus riesgos biométricos.

Es diferente a la contraseña y el PIN; mientras que la primera sirve para bloquear la aplicación, el segundo es parte de la verificación de identidad del usuario. Pero el bloqueo con los rasgos biométricos garantiza que solo tú accedas a los chats.

Lo mejor de todo es que se encuentra activa tanto en iOS como en Android. En seguida, te decimos cómo configurarlo:

En Android

Desde la pantalla principal de la aplicación, pulsa el ícono de los tres puntos (ubicado en la esquina superior derecha).

Ve a "Ajustes", luego a "Privacidad" y en "Bloqueo de Aplicación".

Enciende el botón “Activar rasgos biométricos”. Listo.

De acuerdo con WhatsApp, dicha función sólo está disponible para dispositivos con Android 6.0 y posteriores. Y también permite usar el sensor de huella dactilar, en lugar del reconocimiento facial.

Esta función de WhatsApp utiliza las credenciales biométricas del dispositivo. Foto: Pixabay

En IOS

Para activar el "Bloque de Aplicación" en iPhone, realiza lo siguiente:

Abre los "Ajustes" de la app.

Después ve a "Privacidad" y busca la opción "Bloqueo de Aplicación".

Enciende el botón “Requerir Face ID”.

Al igual que en Android, recuerda que si no funciona el Face ID o el sensor de huellas dactilares, tendrás que ingresar el código de desbloqueo del dispositivo.

WhatsApp Web

Finalmente, en WhatsApp Web también se permite configurar y sólo necesitas lo siguiente:

Abre "Ajustes", ve a "Privacidad" y luego

"Bloqueo de Aplicación".

Elige "Bloqueo de Aplicación".

Selecciona una contraseña de entre 6 y 128 caracteres.

Pulsar "Ok".

¡Ya lo sabes! Protege tus conversaciones con esta herramienta poco conocida, pero altamente funcional por si no la habías probado.

