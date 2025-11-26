Si eres de los usuarios que constantemente buscan darle un toque especial a sus chats de WhatsApp, entonces debes saber que ya puedes crear tus propios fondos, en segundos y sin procedimientos complicados.

¿Ya probaste todos los diseños predeterminados y ninguno te convence? En Techbit te compartimos el tutorial para que tus conversaciones luzcan con un tema único.

Meta IA añade una función express para crear temas de chat en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo es la nueva función para crear temas de chat en WhatsApp?

Con esta herramienta, los fondos de las conversaciones ahora ofrecen una experiencia más personalizada para los usuarios de WhatsApp y todo gracias a la propia IA de la aplicación.

El asistente Meta AI funciona mediante indicaciones, en la que debes ser muy descriptivo para que te pueda dar un consejo, crear una rutina de entrenamiento, generar imágenes, escribir correos electrónicos, etcétera.

Para la personalización de los chats, se ha añadido el botón "Crear con IA", que se encuentra en el menú de los tres puntos superiores de una conversación. Al oprimirlo, también se muestran los diseños predeterminados.

Pero como la idea es que los usuarios dejen volar su imaginación, al seleccionar este nuevo botón se abre una ventana para darle las instrucciones a Meta AI y obtener la imagen, e incluso modificarla las veces que sea necesario.

En este punto es importante que mencionar que la IA necesita instrucciones precisas, de tal modo que tratará de apegarse al resultado deseado y arrojará una variedad de fondos similares a los del interés del usuario.

Otro dato a considerar es que, al igual que otras herramientas y funciones, este botón puede aparecer de manera gradual. Si aún no lo tienes, no te preocupes y la sugerencia es actualizar WhatsApp de manera periódica.

Utiliza Meta AI para crear temas de chats únicos. Foto. Captura de pantalla

¿Cómo crear temas de chat con Meta AI en WhatsApp?

Para personalizar tus conversaciones de WhatsApp, tienes la opción de establecer el mismo fondo en todas o darle un toque diferente a cada una. Te explicamos ambos procedimientos:

Para aplicar un tema a todos los chats:

Ve a "Ajustes" y luego a “Chats”.

Presiona “Tema predeterminado del chat” y elige “Crear con IA”

Introduce la descripción del fondo que deseas, por ejemplo: “Gatitos blancos jugando en la playa”. Escoge el que más te agrade de los resultados.

Ajusta el brillo y guarda los cambios.

Para aplicar un tema a un chat:

Entra al chat que quieres personalizar y da clic en los 3 puntos de la esquina superior derecha.

Escoge “Tema de chat” y luego “Crear con IA”.

Haz la descripción del fondo que deseas y escoge tu resultado favorito.

Nota: Los fondos que establezcas solo serán visibles para ti, por lo que tus contactos y tú no compartirán el mismo diseño, justo como ocurre en Messenger o Instagram.

Ahora sabes que es bastante sencillo darle un toque personal a tus conversaciones de WhatsApp, gracias a la IA.

