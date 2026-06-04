Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), realizaron un operativo en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde aseguraron 200 cajas con mercancía de procedencia extranjera no acreditada, así como un vehículo de carga.

De acuerdo con el reporte oficial, la diligencia se llevó a cabo sobre la calle Manuel de la Peña, donde los uniformados localizaron un contenedor color azul colocado sobre un camión, en el que se observaban diversas cajas con productos variados.

Al solicitar al conductor la documentación que acreditara la legal procedencia de la mercancía, éste no pudo presentar los documentos correspondientes, por lo que las autoridades procedieron al decomiso.

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En total fueron aseguradas 200 cajas de productos catalogados como mercancía extranjera no acreditable.

Los paquetes fueron sellados y quedaron bajo resguardo de los elementos de la SSC, quienes realizaron el traslado a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, ubicadas en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, para continuar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones y procedimientos administrativos derivados del aseguramiento.

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