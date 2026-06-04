El gobierno federal destinará 135 millones 144 mil 432 pesos para ampliar y fortalecer la Red de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) durante 2026, lo que permitirá la operación de 85 espacios de atención en todo el país, informó la Secretaría de las Mujeres.

A través de un comunicado, indicó que los recursos forman parte del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas y representan un incremento de 30 por ciento respecto a los 103 millones 940 mil 472 pesos ejercidos el año pasado.

Como parte de esta estrategia, autoridades federales y estatales inauguraron un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en Hidalgo del Parral, Chihuahua, que brindará atención a mujeres de la región sur de la entidad.

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Durante el acto inaugural, el director general de Atención y Acceso a la Justicia de la Secretaría de las Mujeres, Ricardo Sánchez Beruben, señaló que estas acciones forman parte de la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la protección y el acceso a la justicia para las mujeres.

Además, informó que la federación otorgó un apoyo adicional de un millón 900 mil pesos para la adquisición de vehículos especializados destinados al traslado seguro de usuarias y de sus hijas e hijos.

El nuevo centro fue construido mediante una inversión conjunta entre el gobierno de Chihuahua y recursos federales administrados por la Secretaría de las Mujeres. El inmueble concentrará servicios de atención jurídica, psicológica, médica, ministerial y de empoderamiento social.

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La dependencia destacó que el Centro de Justicia para las Mujeres de Parral se complementará con la apertura de 19 centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) en Chihuahua a lo largo de este año.

La inversión para los Centros de Justicia para las Mujeres forma parte de una estrategia más amplia de prevención y atención de las violencias contra las mujeres. El programa federal contempla además más de 500 millones de pesos para espacios de refugio y 131 millones de pesos destinados a las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género.

A la ceremonia de inauguración asistieron autoridades municipales, estatales y federales, así como representantes de organizaciones civiles, instituciones académicas, colectivos de mujeres y usuarias de los servicios que ofrecerá el nuevo centro.

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