Han transcurrido 50 días desde que Citlalli Hernández Mora presentó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres para apoyar a Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Desde ese día, 16 de abril pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha anunciado quién será la nueva persona que asumirá la titularidad de la dependencia federal.

En la conferencia “Mañanera del Pueblo” del lunes 18 de mayo, la Mandataria federal aseguró que ya tenía definido quién relevaría a Hernández Mora y garantizó que el nombramiento se realizaría esa misma semana, promesa que no se materializó.

Sheinbaum Pardo justificó la tardanza diciendo que “estaba revisando el perfil de las compañeras” y que “no tenía nada en particular” la demora en esta designación, pese a que otros cambios en su gabinete se dieron a conocer el mismo día de la salida de un secretario federal.

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Según la presidenta, la Secretaría de las Mujeres ha mantenido sus labores en los Centros LIBRE y en el programa Tejedoras de la Patria, sin importar que aún no haya nombrado a la nueva titular.

Además, reconoció el trabajo “muy bueno” de dos funcionarias de esta institución: María Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva e Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias.

Citlalli Hernández Mora, quien tras dejar esta responsabilidad asumió como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, defendió que la Secretaría de las Mujeres “está funcionando porque desde sus inicios fue construida sin que dependiera de una sola persona”.

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“Hay una encargada de despacho, hay un Plan Anual, metas, líneas de acción, planificación y acciones proyectadas. Todas las compañeras siguen trabajando en ello”, escribió en sus redes sociales el pasado 30 de mayo.

Durante su inauguración, esta dependencia federal se definió a sí misma como “un acto de justicia histórica” que supuestamente garantizaba un compromiso del Estado para avanzar en los derechos de las mujeres.

em/apr