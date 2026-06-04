El proceso de regularización de líneas de telefonía móvil en territorio nacional entra en su etapa crítica. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) establece como fecha límite el 30 de junio de 2026 para que los usuarios vinculen su número con su Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial vigente.

Más allá de la interrupción del servicio de comunicación, la medida impacta directamente en la seguridad digital del usuario, ya que el dispositivo móvil funciona actualmente como el nodo principal para la autenticación de identidad en trámites públicos y privados.

Estos son los datos que debes proporcionar para registrar tu línea telefónica. Foto: Creada con IA

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Parálisis en servicios gubernamentales y plataformas de identidad digital

La consecuencia técnica más inmediata de la suspensión de una línea es la pérdida de la capacidad para recibir códigos de verificación de un solo uso (SMS OTP por sus siglas en inglés).

Sin esta llave, el ciudadano queda imposibilitado para gestionar pagos de servicios, tramitar actas de nacimiento o acceder a programas sociales a través de la aplicación oficial de la capital.

A nivel federal, la afectación se extiende al ecosistema del Gobierno de México. Instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) utilizan la validación por dispositivo móvil para asegurar sus aplicaciones digitales.

"La falta de acceso a los códigos de confirmación impide la presentación de declaraciones fiscales, la consulta de semanas cotizadas o la generación de citas médicas", señalan las guías de usuario de estas plataformas educativas y de servicios. La identidad digital del individuo queda, en la práctica, bloqueada al romperse el vínculo entre el usuario y su medio de autenticación registrado.

Foto: EL UNIVERSAL

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El colapso del acceso bancario y aplicaciones de terceros

El sector financiero es, quizás, el área donde la falta de registro genera un mayor impacto económico personal. Las instituciones bancarias que operan en México requieren obligatoriamente la vinculación de un número celular para autorizar transferencias, consultar estados de cuenta o contratar productos financieros. "El código SMS enviado al número registrado es el factor de seguridad crítico para prevenir fraudes", advierten los protocolos de seguridad de la banca móvil.

Al quedar inhabilitada la línea el 1 de julio, el usuario pierde el control remoto de sus finanzas, quedando limitado a operaciones presenciales en sucursales físicas.

Esta restricción se traslada de igual forma a la economía de plataformas. Los servicios de movilidad y redes sociales que exigen autenticación de dos pasos para proteger la privacidad bloquearán automáticamente el ingreso de quienes no puedan validar su identidad. En cuanto a las sanciones operativas, el marco regulatorio actual dictamina lo siguiente:

Suspensión de servicios (1 de julio): La línea deja de emitir y recibir llamadas o datos (con excepción de servicios de emergencia como el 911).

Cancelación definitiva: Tras un periodo de gracia, el número es dado de baja del registro nacional, resultando en la pérdida del saldo y la titularidad del mismo.

Para evitar esta situación, los usuarios deben acudir a los portales oficiales de sus proveedores (donde se requiere una prueba de vida mediante escaneo facial y validación de documentos) o presentarse en centros de atención a clientes antes de que concluya el presente mes.

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