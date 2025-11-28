Spotify, la plataforma de streaming musical, no quiso quedarse fuera del furor por Stranger Things, la exitosa serie de Netflix que acaba de estrenar los primeros capítulos de su temporada final.

Por ello, lanzó una función especial pensada para los fanáticos. Pero activarla no será tan sencillo: solo quienes realmente conozcan y disfruten el soundtrack de la serie podrán encontrarla.

En Tech Bit te contamos dónde está y cómo puedes usar esta nueva herramienta.

Nueva función de Stranger Things en Spotify

La nueva función especial de Stranger Things aparece en Spotify únicamente cuando reproduces la playlist oficial de la serie, titulada “Stranger Things Official Playlist”. Puedes acceder a ella desde el buscador de la plataforma o directamente desde el enlace que te colocamos aquí:

Una vez dentro, solo necesitas reproducir alguna de las canciones incluidas para activar la experiencia. Verás cómo la barra de progreso se tiñe de rojo mientras avanza la silueta de la cabeza del Demogorgon, el monstruo emblemático que proviene del Mundo del Revés.

Es importante señalar que esta animación especial solo se activa si escuchas las canciones directamente desde la playlist oficial. Si reproduces un tema del soundtrack por separado, la función no aparecerá.

Spotify estrena función de Stranger Things: así puedes encontrarla. Imagen: captura de pantalla

Con esto, Spotify busca ofrecer un detalle extra para los fans de la serie, aprovechando el estreno de su temporada final y sumándose al ambiente nostálgico que ha marcado la historia. Una forma más de extender el universo de Stranger Things más allá de la pantalla.

