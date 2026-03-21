Google posee diversos programas de Inteligencia Artificial (IA) como Google AI Studio, el cual promete estar mejor optimizada que Gemini.

Este recurso fue creado por la empresa estadounidense entre 2023 y 2024 para ser un apoyo sólido en la ejecución de tareas tanto cotidianas como profesionales.

¿Quieres conocer más sobre su funcionamiento? En Tech Bit te lo contamos.

Puedes utilizar Google AI Studio en cualquier dispositivo. Foto: Google AI Studio

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¿Qué es Google AI Studio?

Google AI Studio no es más que una plataforma sistematizada por Inteligencia Artificial (IA) al estilo de Gemini y otros asistentes virtuales.

Pero a diferencia del resto, este programa permite a los usuarios dejar volar más su imaginación y su capacidad de crear materiales con un enfoque más meticuloso y profesional.

Y aunque Google AI Studio fue diseñado para desarrolladores, founders y equipos empresariales, cualquier usuario puede beneficiarse con las funciones que ofrece.

De acuerdo con Google, esta herramienta puede ser utilizada a través de los navegadores web de cualquier dispositivo y el único requisito para hacer uso de ella es tener una cuenta vigente para vincular al programa con el usuario.

De igual forma, la compañía tecnológica asevera que, a diferencia de otros chatbots, el internauta puede personalizar su AI Studio al ajustar su comportamiento, configurar los parámetros e instrucciones con los que operará, exportar sus códigos de funcionamiento y demás.

Siempre que ejecutes un trabajo en Google AI Studio, comprueba su calidad. Foto: Google AI Studio

¿Qué se puede crear con Google AI Studio?

La importancia que tiene este programa de Google es clara: eliminar la necesidad de las empresas y emprendedores de tener un equipo técnico grande para construir y probar productos basados en inteligencia artificial.

De acuerdo con el sitio oficial del programa, con él se pueden realizar los siguientes proyectos:

Crear aplicaciones sin la necesidad de utilizar códigos de programación.

Analizar el contenido de documentos, imágenes, videos y archivos.

Supervisar el contenido y el nivel de seguridad de páginas web.

Diseñar asistentes o chatbots personalizados.

Escribir, revisar y depurar códigos para acciones e indicaciones específicas.

Acceder a los modelos y herramientas más recientes de Google.

Crear prototipos para previsualizar y elaborar proyectos.

No obstante, Google aclara que el usuario tiene la responsabilidad de cerciorarse de que el material creado por medio de este sistema sea generado de manera correcta.

Lo mejor de todo es que utilizar Google AI Studio no genera cobro directo, sin embargo, las sesiones tienen límites de tarifa dentro del plan gratuito.

Por otra parte, al utilizar la API de Gemini, el cobro es por tokens de entrada y salida, aunque Google ofrece promociones generosas para ciertas funciones.

Sin duda, el avance tecnológico es sorprendente, útil y gratificante; tan solo Google AI Studio es una de las tantas evidencias de ello.

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