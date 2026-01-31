Los resúmenes que ofrece la función AI Overview de Google no han estado exentos de errores. A pesar de estar diseñada para ofrecer respuestas rápidas, la compañía se ha visto obligada a retirar varios de estos resúmenes debido a información errónea o inexacta. Ante este problema, la empresa anunció esta semana la implementación de Gemini 3 como el nuevo modelo predeterminado para los AI Overviews. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿qué tan confiables serán ahora estas respuestas?

Google, a través de su blog, hizo oficial la nueva actualización cuyo objetivo es hacer que explorar, acceder y comprender la información sea algo más sencillo. Además de convertir a Gemini 3 en el modelo predeterminado para los AI Overviews, también se implementó un sistema conversacional dentro de las vistas generales sin necesidad de salir del apartado de búsqueda para recurrir al Modo IA.

La adopción de Gemini 3 como modelo predeterminado no solo implica una mejora técnica, sino también un cambio en la forma en que Google procesa y presenta la información. Detrás de cada búsqueda existe un sistema que decide qué tipo de respuesta ofrecer, qué nivel de razonamiento aplicar y qué modelo entra en juego según la consulta.

Gemini 3 ofrecerá respuestas especializadas

Aunque Google anunció a Gemini 3 como el modelo predeterminado de los AI Overviews, la empresa no ha detallado qué versión específica se activa en cada búsqueda. En su lugar, explica que el sistema selecciona automáticamente la versión más adecuada de la familia Gemini 3 según el tipo de consulta, una decisión que ocurre de forma interna y sin que el usuario pueda identificarla con claridad.

De esta manera, las búsquedas sencillas y con información ampliamente verificada pueden resolverse mediante versiones más ligeras como Gemini 3 Flash, versión que duplicó considerablemente su puntuación en las pruebas de referencia basadas en conocimiento en comparación con la versión 2.5. Por otro lado, las consultas más complejas o especializadas pueden activar un mayor nivel de razonamiento o recurrir a modelos más avanzados como Gemini 3 Pro (para suscriptores de pago).

Peligro para las páginas web

La incorporación de Gemini 3 a las vistas generales creadas con IA de Google promete mejorar el análisis y precisión de la información relacionada con tus búsquedas además de brindarte una experiencia conversacional con mayor fluidez para profundizar en los temas de tu interés. No obstante, la mejora de los AI Overviews también parece representar una amenaza para los sitios web, a los que ha debilitado al alejar a los usuarios de la lista de enlaces azules de Google para ofrecer en su lugar respuestas más inmediatas.

