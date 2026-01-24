Los celulares están en constante actualización para mejorar su sistema operativo y ofrecer funciones más potentes a los usuarios. En esta ocasión, los dispositivos de la marca Honor serán los beneficiados.

Y es que sus equipos tendrán mejoras de edición con Inteligencia Artificial y otras más de privacidad, mismas que serán posibles gracias a su nueva capa de personalización Honor MagicOS.

Si quieres conocer a fondo los beneficios que está implementando el fabricante chino, sigue leyendo.

Descubre cuáles son las mejoras de los celulares Honor. Foto: Honor

Leer también Amazon lanza el nuevo asistente Alexa+ en México: cuánto costará

¿Qué dispositivos Honor reciben estas actualizaciones?

Antes de presentarte las actualizaciones de IA y privacidad de Honor, es importante que conozcas qué modelos están recibiendo las nuevas funciones.

De acuerdo con la marca china, esta actualización va llegando a dispositivos con sistema de personalización Honor Magic UI (ahora conocido como Honor MagicOS) en versiones 5.0 y posteriores.

Sin embargo, también la pueden recibir los dispositivos que tengan una versión menor como Magic UI 3.0 y Magic UI 4.0. Si tienes un celular de esta marca, revisa qué sistema operativo tiene para saber si gozará de las nuevas herramientas.

La función de IA para editar video o imágenes ayuda a los usuarios a generar contenido profesional. Foto: Honor

¿Qué funciones nuevas de IA tienen estos celulares Honor?

En los dispositivos candidatos, la función Honor AI ofrece herramientas diseñadas para mejorar la experiencia del usuario, ya sea para realizar tareas habituales y profesionales, actividades de entretenimiento comunicación y hasta edición de fotos o vídeos:

Edición

Permite a los usuarios retocar sus imágenes y fotos con herramientas mejoradas, como:

Borrador Honor AI: Elimina de las fotos los objetos indeseables.

Extensión de imagen: Extiende los límites de las imágenes para mejorar su composición.

Recorte con AI: Permite recortar personas o sujetos para montarlas en otra edición o guardarlas.

Mejora con AI: Ayuda a retocar la imagen para mejorar su resolución.

Creación de películas

Para la creación de videos, esta función cuenta con diversos métodos:

Crear una película instantánea al elegir varias fotos o videos.

Generar estos clips desde la función “Película instantánea” de la galería.

Desde la función “Cut” de la galería.

Además, ayuda a editar las películas con música, filtros y otros recursos visuales.

¿Qué funciones nuevas de privacidad tienen los celulares Honor?

Entre las nuevas funciones de privacidad que los dispositivos Honor están recibiendo se encuentran:

Texto mágico: Permite extraer texto de documentos o imágenes de manera privada para que solo el usuario pueda acceder al contenido.

Minimización de permisos: El usuario puede definir los permisos de accesibilidad que cada aplicación y función solicita.

Alertas de acceso: El celular activa notificaciones de emergencia cuando una app o un agente externo ingresa a los datos confidenciales del equipo.

Las funciones de privacidad de Honor impiden que personas externas hagan uso de dispositivos o datos ajenos. Foto: Honor

Sin duda, esos dispositivos mejoran a pasos agigantados y las nuevas funciones que Honor ha incluido en sus celulares les darán una experiencia de último nivel.

Leer también ¿Auriculares con IA? OpenAI podría presentar pronto su primer dispositivo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters