Perder una computadora o que te la roben puede ser una experiencia estresante, sobre todo porque hoy en día almacenamos información personal, escolar y hasta financiera en este dispositivo.

Afortunadamente, tanto Google como Apple ofrecen herramientas que permiten proteger y bloquear una computadora de manera remota usando el celular, siempre que el equipo esté vinculado previamente a una cuenta.

Hoy te explicamos cómo hacer el procedimiento en Windows y en MacBook.

Ten activa la ubicación de tus dispositivos para localizarlos vía remota. Foto: Freepik

¿Cómo bloquear una computadora Windows desde tu celular?

En el caso de Windows, Google no permite bloquear directamente la computadora como sí ocurre con los celulares, pero sí es posible protegerla cerrando la sesión de la cuenta y cambiando las contraseñas. Esto impide el acceso a correos, archivos y datos sincronizados.

Pasos:

Desde tu celular, abre el navegador y entra a myaccount.google.com Inicia sesión con la Cuenta de Google que usabas en la computadora. Ve a "Seguridad". Busca el apartado “Tus dispositivos” y selecciona “Administrar dispositivos”. Identifica la computadora que deseas proteger. Toca “Cerrar sesión” en este dispositivo, lo que bloqueará el acceso a Gmail, Google Drive, Chrome y otros servicios. Regresa a "Seguridad" y cambia tu contraseña de Google. Si tenías contraseñas guardadas en Chrome, revisa y cambia las más importantes.

Importante: Google no puede localizar ni bloquear físicamente una computadora con Windows, pero estos pasos evitan que otra persona acceda a la información que almacena.

En una MacBook, incluso puedes colocar un mensaje o contacto en la pantalla por si alguien encuentra tu computadora. Foto: Freepik

¿Cómo bloquear una MacBook desde tu iPhone?

Por otra parte, Apple sí permite bloquear una Mac de manera remota gracias a la función "Buscar", aunque tendrá que haber estado activada antes de la pérdida o robo del dispositivo.

Pasos:

Abre la app Buscar en tu iPhone. Inicia sesión con tu Apple ID. Ve a "Dispositivos". Selecciona tu MacBook. Elige “Bloquear” o “Marcar como perdida”. Crea un código de bloqueo si el sistema te lo solicita. Si lo deseas, puedes agregar un mensaje y un número de contacto para que aparezcan en la pantalla de tu Mac. Si crees que no hay manera de recuperar tu equipo, selecciona “Borrar este dispositivo” para eliminar todos los datos almacenados.

Importante: Al seleccionar “Borrar este dispositivo” ya no podrás rastrear tu computadora con la app Buscar; mientras que la opción "Bloquear" sólo impide que otra persona la use sin tu Apple ID.

Bloquear tu computadora desde el celular es una medida clave para proteger su información en caso de pérdida o robo. Ya sea en Windows o en MacBook, te recomendamos mantener tus cuentas activas, contraseñas actualizadas y funciones de localización habilitadas para solucionar este tipo de problemas.

