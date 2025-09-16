Más Información

Simulacro Nacional 2025: ¿cómo activar la alerta sísmica en tu iPhone y Android?

Simulacro Nacional 2025: ¿cómo activar la alerta sísmica en tu iPhone y Android?

Google celebra el Día de Independencia con este doodle dinámico; así luce el buscador

Google celebra el Día de Independencia con este doodle dinámico; así luce el buscador

Día de Independencia: ¿por qué se celebra cada 16 de septiembre?

Día de Independencia: ¿por qué se celebra cada 16 de septiembre?

Pensión Bienestar 2025: ¿habrá depósitos para los adultos mayores hoy, 16 de septiembre?

Pensión Bienestar 2025: ¿habrá depósitos para los adultos mayores hoy, 16 de septiembre?

Día de Independencia 2025: los mejores memes para festejar este 16 de septiembre con los colores patrios

Día de Independencia 2025: los mejores memes para festejar este 16 de septiembre con los colores patrios

La es uno de los elementos más importantes en todos los dispositivos, como celulares y computadoras, pues ayuda a guardar información confidencial y mejora las búsquedas de los usuarios en Internet.

Pero cada cierto tiempo es importante hacer una limpieza para eliminar los datos obsoletos y solo consumen espacio de almacenamiento. De lo contrario, pueden aparecer ciertas consecuencias.

Hoy en particular te decimos cómo realizar este procedimiento desde tu .

Al eliminar el caché de tu computadora te proteges de posibles ciberataques. Foto: Pixabay
Al eliminar el caché de tu computadora te proteges de posibles ciberataques. Foto: Pixabay

Leer también

¿Por qué eliminar el caché de manera periódica?

De acuerdo con el fabricante Lenovo, el caché, también conocido como “memoria de acceso rápido”, sirve para descargar una copia de todos los sitios web que visitas.

Dichas copias se almacenan en la memoria interna del dispositivo para que puedas tener una mejor navegación de todos los portales web que consultas. Asimismo, guarda las imágenes y demás contenido que visitas o descargas desde Internet.

Un ejemplo de lo anterior son las cookies, que guardan tus datos de navegación para personalizar tus búsquedas, resultados y hasta la publicidad que te sale en línea.

Otras ventajas de borrar el de tu computadora son:

  • Resuelve problemas de carga en sitios web.
  • Hace que los resultados de tus búsquedas estén listos casi de manera automática.
  • Mejora el rendimiento y la velocidad de tu navegador y dispositivo.
  • Protege tu privacidad al borrar datos que podrían ser rastreados por personas ajenas.
  • Personaliza tu navegador y ordena tus preferencias de búsqueda.
  • Te protege de ciberataques.
Se recomienda borra el caché al menos una vez al mes. Foto: Pexels
Se recomienda borra el caché al menos una vez al mes. Foto: Pexels

¿Cómo borrar el caché de tu computadora?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de Google, para que eliminar la memoria caché de tu computadora y cualquier otros tienes que seguir estos pasos:

  • Abre Chrome en tu dispositivo.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de los tres puntos y después en “Borrar datos de navegación".
  • Elige el intervalo del que quieres eliminar los datos almacenados, por ejemplo, “Última hora”, “Desde el inicio”, “Últimas cuatro semanas”, etcétera.
  • Selecciona el tipo de información que deseas eliminar, ya sean las cookies, imágenes guardadas o el historial completo.
  • Finalmente, presiona el botón “Borrar datos".

Recuerda que si accediste a tu cuenta de Google en Chrome y borras las cookies, no se cerrará tu sesión.

Como podrás ver, realizar este procedimiento de manera periódica es muy importante. En promedio, se recomienda hacerlo cada 2 semanas o mínimo una vez al mes.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses