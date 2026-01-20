Sony y TCL dieron un paso clave para redefinir el mercado global del entretenimiento en el hogar. Ambas compañías anunciaron la firma de un memorando de entendimiento con miras a establecer una alianza estratégica que derivará en la creación de una empresa conjunta, encargada del negocio de televisores y equipos de audio doméstico de Sony.

De concretarse el acuerdo, TCL tendrá una participación del 51%, mientras que Sony conservará el 49%. La nueva compañía operará a escala global y abarcará todo el proceso de negocio: desde el desarrollo y diseño de productos, hasta su fabricación, ventas, logística y servicio al cliente.

Las compañías prevén iniciar las negociaciones para los acuerdos definitivos a finales de marzo de 2026. Sujeto a autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales, se espera que la empresa conjunta comience operaciones en abril de 2027.

Sony compartirá su negocio de TV y audio con TCL. Imagen: creada con IA

¿Cómo será la alianza de Sony y TCL?

La estrategia combina dos fortalezas clave del sector. Por un lado, Sony aportará su tecnología de imagen y audio, así como su experiencia operativa y en gestión de cadena de suministro. Por el otro, TCL contribuirá con su tecnología avanzada de pantallas, su capacidad industrial, su presencia global y una cadena de suministro vertical altamente eficiente.

De acuerdo con lo informado en un comunicado, los productos de la nueva empresa se comercializarán bajo las marcas Sony y BRAVIA, con el objetivo de crear mayor valor para los consumidores y fortalecer la competitividad frente a otros gigantes del sector.

Este anuncio se da en un contexto de crecimiento sostenido del mercado global de televisores de gran formato, impulsado por el auge de las plataformas de streaming, la diversificación de hábitos de consumo, el avance de funciones inteligentes y la adopción de pantallas cada vez más grandes y de mayor resolución, explican las marcas asiáticas.

En este contexto, Sony y TCL buscan acelerar la innovación, mejorar la eficiencia operativa y responder a las nuevas expectativas de los usuarios en un mercado cada vez más competitivo.

Ambas compañías aseguraron que respaldarán el crecimiento sostenible de la nueva empresa, el cual apunta a convertirse en un actor relevante dentro del ecosistema global del entretenimiento doméstico.

