La industria móvil en América Latina vivió un 2025 particularmente dinámico, marcado por la llegada de nuevas propuestas, una competencia más intensa y consumidores que buscan dispositivos durables, avanzados y a precios accesibles. En ese escenario, algunas marcas lograron consolidarse como actores clave en mercados que cambian a gran velocidad.

Entre ellas HONOR, que a menos de cinco años de su entrada a la región ha registrado una trayectoria que combina crecimiento sostenido, estrategia comercial afinada y un enfoque fuerte en el usuario. Su paso por mercados como México ha dejado cifras importantes para el sector.

Crecimiento acelerado en la región

En un comunicado, la compañía informó que durante 2025 superó los 10 millones de celulares comercializados en más de una docena de países latinoamericanos. El avance fue especialmente rápido en los primeros meses: un millón de unidades en enero y cinco millones acumuladas para junio.

"Hoy celebramos cinco años en América Latina... En poco tiempo, hemos tenido un éxito sobresaliente al establecer un negocio sólido, alcanzar 10 millones de unidades comercializadas... y empoderar a nuestros usuarios con las tecnologías más avanzadas", aseguró Kevin Zhu, CEO de HONOR en América Latina en dicho comunicado.

El crecimiento ha sido impulsado por modelos como el HONOR Magic7 Lite y el HONOR X7c, los cuales lograron posicionarse en segmentos donde destaca la batería de larga duración, la resistencia y funciones avanzadas de inteligencia artificial. Según la compañía, el Magic7 Lite vendió 72% más que su antecesor durante su primer mes en el mercado.

HONOR también ha apostado por la regionalización de su portafolio a través de dispositivos desarrollados exclusivamente para América Latina. La marca señaló que esta estrategia continuará en 2026 con el HONOR Magic8 Lite, el cual llegará durante el primer trimestre con una nueva generación de resistencia al agua y a caídas.

Más presencia en México

En México, la marca reforzó su presencia durante 2025 con iniciativas fuera del sector móvil y más apegadas al arte y tecnología dirigidas a jóvenes creadores a través de HONOR Talents. La empresa colaboró con universidades como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey para fomentar la creatividad con herramientas digitales. También estableció alianzas con figuras como Santiago Giménez, Luis García y Christian Martinoli para conectar con audiencias interesadas en deporte y entretenimiento.

Sin embargo, su presencia no solo se enfocó en México pues HONOR reiteró que mantiene una inversión del 11.5% de sus ingresos en investigación y desarrollo, con un enfoque especial en tecnologías de batería Silicon-Carbon, confort ocular y resistencia. Con más de 14 mil empleados, el 70% dedicados a I+D, la compañía afirma que su crecimiento se sustenta en una base sólida de innovación continua.

De cara a 2026, la visión de la marca se centrará en la apertura tecnológica y la integración de soluciones desarrolladas junto a socios como Qualcomm y BYD. HONOR adelantó que su Robot Phone será presentado en el MWC 2026, lo que apunta a una apuesta por nuevos formatos de movilidad inteligente.

