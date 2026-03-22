En los meses de altas temperaturas, no solo las personas sufren los efectos del calor: también los dispositivos electrónicos, especialmente los celulares, pueden verse afectados.

Durante la temporada, es común notar que el teléfono se calienta más de lo habitual al usarlo bajo el sol, durante sesiones prolongadas o incluso mientras se carga. Y ese sobrecalentamiento no solo resulta incómodo al tacto, sino que puede afectar el rendimiento y dañar otros componentes vitales.

Los celulares tienen un límite de temperatura. Foto: Unsplash

Leer también ¿Fotos o videos? Qué ocupa más espacio en WhatsApp

¿Cómo afecta el calor a los celulares?

El calentamiento de un celular puede deberse a múltiples factores, tanto internos como externos.

Por ejemplo, el uso intensivo del dispositivo es una de las principales causas: aplicaciones como videojuegos, editores de video o plataformas de streaming requieren un alto rendimiento del procesador, lo que produce calor.

De acuerdo con los expertos de Samsung, las apps en segundo plano, los errores del sistema e incluso malware también pueden forzar al equipo a trabajar más de lo necesario.

Otro factor es la exposición directa al sol o a ambientes calurosos; dejar el celular dentro del coche o usarlo en exteriores por horas suele elevar rápidamente su temperatura.

Además, la carga del dispositivo (especialmente con cargadores rápidos o no originales) produce calor de manera natural. Por último, una mala ventilación o el desgaste de la batería son parte del problema.

No uses tu celular mientras lo cargas para prevenir que suba de temperatura. Foto: Unsplash

5 consejos para enfriar tu celular

Para evitar problemas mayores, y acortar el tiempo de vida útil del dispositivo o el desgaste de piezas clave, estos son algunos consejos para enfriar el celular en época de calor:

1. Evita la exposición directa al sol

Samsung recomienda mantener el celular en la sombra siempre que sea posible. Si estás en la calle, guárdalo en una bolsa o mochila en lugar de llevarlo en la mano bajo el sol.

2. Cierra aplicaciones que no estés usando

Como lo mencionamos anteriormente, las apps en segundo plano consumen recursos y generan calor. Pero cerrarlas ayuda a reducir la carga del procesador y, por lo tanto, la temperatura.

3. Quita la funda

Hay ciertas fundas que almacenan calor, sobre todo las que tienen aplicaciones de felpa. Por otra parte, el blog de la marca Keises indica que las fabricadas con TPU no tienen este problema.

Aunque si notas que tu celular está caliente, retirarla puede ayudar a que el dispositivo se enfríe más rápido.

4. No uses el celular mientras se carga

La carga ya genera calor por sí sola, pero si además utilizas el celular al mismo tiempo, el calentamiento será mayor. En ese sentido, la marca Huawei recomienda dejarlo reposar mientras se alimenta de energía.

5. Activa el modo ahorro de energía

Reducir el consumo de recursos mediante el "modo ahorro de energía" es otra medida para reducir la temperatura del celular.

¡Ojo! Si el calor es excesivo, apagar tu dispositivo unos minutos es la solución más efectiva.

Procura no usar tu celular bajo la exposición directa del sol. Foto: Freepik

El sobrecalentamiento del celular es un problema común en épocas de calor, pero puede prevenirse con hábitos sencillos.

Leer también Por qué la IA es el nuevo lenguaje del liderazgo femenino

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters