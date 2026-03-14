Darle mantenimiento al caché de WhatsApp es una tarea sumamente sencilla pero que no todos realizan con la periodicidad apropiada, lo que puede originar que la app funcione de manera deficiente.

Y, aunque no lo creas, hay otras consecuencias desfavorables que surgen a raíz de no depurar debidamente el almacenamiento de WhatsApp.

Es por tal motivo que hoy en Tech Bit te ofrecemos el tutorial para que elimines el caché de tu aplicación de mensajería de forma eficiente y evites posibles complicaciones.

Elimina el caché de WhatsApp antes de que el almacenamiento sea insuficiente y no puedas ingresar más a la app. Foto: Pixabay

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¿Por qué es importante borrar el caché de WhatsApp?

Seguramente desconoces que el caché de una aplicación es la memoria temporal que se encarga de almacenar en el dispositivo todos los datos que la misma recopila, ya sean imágenes, archivos, configuraciones y demás.

En este sentido, el caché de WhatsApp es el panel en el que la propia app de Meta almacena los documentos, fotos, imágenes, audios y hasta stickers de manera temporal con el objetivo de mejorar su servicio de mensajería.

Sin embargo, cuando el caché comienza a alcanzar su límite puede ocasionar que tu cuenta sufra bugs, se ralentice, e incluso te niegue el acceso a la aplicación. Por eso se recomienda vaciar su almacenamiento por lo menos una vez al mes.

Asimismo, debes tomar en consideración que si el almacenamiento del dispositivo llega a niveles sumamente bajos, es posible que la app opere de manera defectuosa. Así lo explica WhatsApp en su Centro de ayuda.

Por tal razón, resulta indispensable que deseches tanto de la app como de tu dispositivo el material que ya no te sea de utilidad.

Identifica los archivos más pesados de cada una de tus conversaciones de WhatsApp y elimínalos. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo eliminar el caché de WhatsApp?

¡Manos a la obra! Aquí te dejamos el tutorial para que elimines el caché de tu cuenta de WhatsApp:

En Android:

Entra a los Ajustes de la app de mensajería y pulsa en “Administrar almacenamiento”.

En seguida, verás los archivos multimedia guardados y podrás filtrarlos de acuerdo a su peso, al remitente o la temporalidad.

Finalmente, elige los archivos que deseas eliminar o utiliza el botón “Seleccionar todos” para borrarlos por completo y de manera permanente.

En iOS:

Entra a los Ajustes de WhatsApp y ve a “Almacenamiento y datos”.

y ve a “Almacenamiento y datos”. Busca el apartado “Administrar almacenamiento” e ingresa en “Buscar chats o canales”.

Luego, selecciona las conversaciones más pesadas y elimina los archivos que desees. Para ello necesitas mantener presionado cada uno para seleccionarlos.

Por último, oprime “Eliminar mensajes”.

Nota: Este procedimiento no puede ejecutarse en WhastApp Web.

Recuerda que la app de Meta te notificará cuando requiera que depures su almacenamiento. Pero lo más recomendable es que de manera mensual elimines el caché sin que esperes a que la aplicación te lo solicite.

Asimismo, borra todo el contenido innecesario que guardes en tu dispositivo, pues de esta forma harás que tu celular y tu WhatsApp operen con el mejor rendimiento posible y tu flujo de comunicación no se vea obstaculizado.

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