Más Información

CDMX lanza “Xoli”, el chatbot chilango para recorrer la ciudad; conoce cómo funciona

CDMX lanza “Xoli”, el chatbot chilango para recorrer la ciudad; conoce cómo funciona

Twitch celebra el Día de la Mujer con Overcooked 2 y genera polémica; ¿de qué trata el juego?

Twitch celebra el Día de la Mujer con Overcooked 2 y genera polémica; ¿de qué trata el juego?

Lluvias de estrellas en marzo 2026; conoce las fechas clave de cada una

Lluvias de estrellas en marzo 2026; conoce las fechas clave de cada una

Semana Santa 2026: ¿cuántos días faltan para que comiencen las vacaciones?; esto dice la SEP

Semana Santa 2026: ¿cuántos días faltan para que comiencen las vacaciones?; esto dice la SEP

¿Cuáles son los requisitos clave para registrarse en la Beca Rita Cetina para primaria?; consúltalos aquí

¿Cuáles son los requisitos clave para registrarse en la Beca Rita Cetina para primaria?; consúltalos aquí

[Publicidad]

cuenta con diversas herramientas que mejoran el flujo de comunicación y una de ellas son las “Etiquetas de miembro”, que te permiten establecer tu sobrenombre en los chats grupales en los que participas.

Y aunque esta función pueda parecer simple, la realidad es que juega un papel importante en conversaciones masivas, ya que facilita la identificación de cada uno de los integrantes y su respectivo rol.

Si quieres aprender a utilizarlas, en te lo explicamos.

Las etiquetas de miembro de WhatsApp admiten hasta 30 caracteres. Foto: Pixabay
Las etiquetas de miembro de WhatsApp admiten hasta 30 caracteres. Foto: Pixabay

Leer también

¿Para qué sirven las etiquetas de miembro de WhatsApp?

Las "Etiquetas de miembro" son una función que lanzó a principios de este año y sirven para darle un mayor orden visual a los chats grupales, sobre todo cuando hay personas que no conoces o que no tienes agregadas en tu agenda.

Son similares a los "apodos" que pueden establecerse en los chats de Messenger, pero con la diferencia de que solo tú los puedes crear, editar y eliminar.

Lo anterior quiere decir que no puedes poner un sobrenombre a otras personas de la conversación, sólo a ti mismo.

Y esa etiqueta que decidas ponerte será visible para los demás miembros del grupo; además, aparecerá en el listado de participantes, así como en la parte inferior de tu nombre de usuario cuando envíes mensajes.

Solo el mismo usuario puede crear, editar o eliminar su etiqueta de miembro en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla
Solo el mismo usuario puede crear, editar o eliminar su etiqueta de miembro en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo poner tu etiqueta de miembro en WhatsApp?

Si quieres agregar tu sobrenombre o etiqueta en un chat grupal de WhatsApp, ya sea del trabajo, en familia o de la escuela, aquí te dejamos el paso a paso:

Para establecerlo

  • Dentro del chat, dirígete a la sección de información del grupo.
  • En el listado de integrantes, ubica tu usuario y da clic en “Añadir etiqueta de miembro”.
  • Escribe el sobrenombre que quieres usar. No debe tener más de 30 caracteres.
  • Finalmente, toca “Guardar".

Para editarlo

  • Dirígete a la lista de miembros del grupo y da clic en tu nombre.
  • Toca “Editar etiqueta de miembro” y escribe tu nuevo apodo.
  • Por último, guarda los cambios.

Para eliminarlo

  • En la lista de miembros da clic en tu nombre.
  • Presiona “Editar etiqueta de miembro”.
  • Selecciona "Eliminar”.

Si todavía no cuentas con esta función, actualiza tu WhatsApp porque únicamente los dispositivos con la versión más reciente pueden utilizarla.

Así que ya lo sabes: agregar tu sobrenombre en un no es difícil y ofrece muchos beneficios para mejorar tu comunicación en línea.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses