WhatsApp cuenta con diversas herramientas que mejoran el flujo de comunicación y una de ellas son las “Etiquetas de miembro”, que te permiten establecer tu sobrenombre en los chats grupales en los que participas.

Y aunque esta función pueda parecer simple, la realidad es que juega un papel importante en conversaciones masivas, ya que facilita la identificación de cada uno de los integrantes y su respectivo rol.

Si quieres aprender a utilizarlas, en Techbit te lo explicamos.

Las etiquetas de miembro de WhatsApp admiten hasta 30 caracteres. Foto: Pixabay

¿Para qué sirven las etiquetas de miembro de WhatsApp?

Las "Etiquetas de miembro" son una función que WhatsApp lanzó a principios de este año y sirven para darle un mayor orden visual a los chats grupales, sobre todo cuando hay personas que no conoces o que no tienes agregadas en tu agenda.

Son similares a los "apodos" que pueden establecerse en los chats de Messenger, pero con la diferencia de que solo tú los puedes crear, editar y eliminar.

Lo anterior quiere decir que no puedes poner un sobrenombre a otras personas de la conversación, sólo a ti mismo.

Y esa etiqueta que decidas ponerte será visible para los demás miembros del grupo; además, aparecerá en el listado de participantes, así como en la parte inferior de tu nombre de usuario cuando envíes mensajes.

Solo el mismo usuario puede crear, editar o eliminar su etiqueta de miembro en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo poner tu etiqueta de miembro en WhatsApp?

Si quieres agregar tu sobrenombre o etiqueta en un chat grupal de WhatsApp, ya sea del trabajo, en familia o de la escuela, aquí te dejamos el paso a paso:

Para establecerlo

Dentro del chat, dirígete a la sección de información del grupo.

En el listado de integrantes, ubica tu usuario y da clic en “Añadir etiqueta de miembro”.

Escribe el sobrenombre que quieres usar. No debe tener más de 30 caracteres.

Finalmente, toca “Guardar".

Para editarlo

Dirígete a la lista de miembros del grupo y da clic en tu nombre.

Toca “Editar etiqueta de miembro” y escribe tu nuevo apodo.

Por último, guarda los cambios.

Para eliminarlo

En la lista de miembros da clic en tu nombre.

Presiona “Editar etiqueta de miembro”.

Selecciona "Eliminar”.

Si todavía no cuentas con esta función, actualiza tu WhatsApp porque únicamente los dispositivos con la versión más reciente pueden utilizarla.

Así que ya lo sabes: agregar tu sobrenombre en un chat grupal no es difícil y ofrece muchos beneficios para mejorar tu comunicación en línea.

