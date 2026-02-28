A ninguna persona le gusta que entren a revisar sus chats de WhatsApp, sobre todo si tienen información confidencial o datos privados. Y esto, aunque poco común, puede generar preocupación entre los usuarios.

Por fortuna, verificar si hay intrusos en tu cuenta es muy sencillo; la aplicación de Meta ofrece una herramienta para saber si una persona ajena tiene acceso a tus conversaciones e incluso muestra desde qué tipo de dispositivo se está realizando el espionaje.

Si quieres saber de qué se trata, en Techbit te damos los detalles.

Si sospechas que alguien ha ingresado a tu cuenta de WhatsApp, realiza este procedimiento. Foto: Freepik

¿Cómo saber si una persona tiene acceso a tu cuenta de WhatsApp?

Revisar si alguien ha ingresado a tu cuenta de WhatsApp sin tu consentimiento es clave para evitar posibles ciberataques, robos de información, espionaje y hasta usurpación de identidad.

Por lo anterior, hoy te presentamos la función "Dispositivos vinculados". De acuerdo con el Centro de Ayuda de la app, esta herramienta es confiable para saber en cuántos dispositivos está activa tu cuenta.

Incluso, muestra la hora de última conexión, el tipo de navegador en el que se está usando la cuenta y la ubicación geográfica. Para utilizarla, haz lo siguiente:

Entra a WhatsApp.

Ve a "Ajustes".

Selecciona “Dispositivos vinculados” y revisa la lista de celulares y computadoras en las que permanece activa tu cuenta.

Si no reconoces alguno, selecciónalo y oprime el botón "Cerrar sesión".

Así de sencillo mantendrás la vigilancia total de tu cuenta y, sobre todo, de tus conversaciones.

Los dispositivos vinculados en WhatsApp cierran su sesión después de 30 días de inactividad. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo evitar que espíen tus conversaciones de WhatsApp?

En WhatsApp puedes vincular hasta 4 dispositivos con una misma cuenta; sin embargo, te recomendamos checar de manera periódica que todos hayan tenido tu permiso para iniciar sesión.

Pero si quieres una capa extra de seguridad para tu cuenta, toma las siguientes medidas:

No inicies sesión en dispositivos (computadoras) públicos.

Aunque tengas vinculado un dispositivo de confianza, bórralo frecuentemente para evitar ciberataques.

Revisa constantemente la lista de "Dispositivos vinculados" para detectar intrusos.

Elimina los dispositivos vinculados que no reconozcas.

Activa la verificación en dos pasos de WhatsApp.

Mantén actualizada tu app y los dispositivos en los que vincules tu cuenta.

Como podrás ver, esta herramienta de WhatsApp es tu mejor aliada para aumentar la privacidad de tu cuenta. ¿Ya la conocías?

