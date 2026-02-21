El año anterior se registró un déficit de 1.4 millones de trabajadores calificados con habilidades digitales en México, a pesar de que existe un excedente de personal en este sector, no cumplen con los requisitos que buscan las empresas, informó Tania Álvarez, ejecutiva de la firma de análisis de negocios y tecnología Select.

Álvarez explicó que derivado de las iniciativas del gobierno y las universidades, México incrementó su número de trabajadores con habilidades digitales. Como referencia, a principio de este siglo existía un déficit de 50% de los puestos de trabajo en el sector de tecnología; para 2012 la brecha se había cubierto y superado.

En 2030 seguirá esta tendencia con más de 450 mil trabajadores sin puestos de trabajo, de acuerdo con el Reporte trimestral Tecnología y negocios, con los resultados al cierre de 2025.

Tecnología y telecomunicaciones quintuplicó el crecimiento del PIB. Imagen: Unsplash

Leer también: ¡Llega el nuevo Google Pixel 10a! Características y disponibilidad

La industria reporta que muchos candidatos carecen de dominio del inglés (solo el 35% tiene nivel avanzado) y de habilidades técnicas específicas en áreas como ciberseguridad e IA.

El reporte destacó que la matrícula de educación superior ha comenzado a alinearse con áreas de especialización clave del mercado. Desde 2020 se observa un incremento en programas de inteligencia artificial, una tendencia que ayudará a cerrar la brecha cualitativa de talento en la industria.

Crecimiento superior al PIB en algunas áreas

El sector tecnológico creció en 2025 cinco veces más que la economía nacional, informó el analista Alejandro Vargas González.

“Este sector mostró mayor dinamismo en el último trimestre de 2025, gracias a reactivación de presupuestos, además de la apreciación del peso frente al dólar americano, y entrega de proyectos de ERPs, ciberseguridad y migraciones a la nube”, agregó Vargas González.

Según el reporte de la consultora Select, el sector de tecnología y telecomunicaciones (TIC) registró un crecimiento de 3.7%, una cifra superior al 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en México.

Los servicios en la nube continúan siendo el motor principal (los segmentos de infraestructura y plataforma como servicio), que crecieron 20%. Mientras que la venta de computadoras mostró un repunte sorpresivo de 10% en el sector mayorista, impulsado por renovaciones tecnológicas.

Los operadores de telecomunicaciones facturaron 708 mil millones de pesos (3.5% más que el año anterior). Ante la madurez del mercado de conectividad las empresas tienen una alta en servicios como ciberseguridad, que creció un 6%, y los centros de datos aumentaron 10%.

Los retos para 2026

De acuerdo con el reporte de Select, a pesar del entorno positivo, la industria enfrenta "frenos" importantes que podrían desacelerar la innovación como el escepticismo creciente en el sector empresarial sobre el retorno de inversión real de la IA, el desabasto de memorias y su aumento en costos. Además de la paradoja de la escasez de talento.

Ricardo Zermeño González, director general y fundador de Select, concluyó que en 2026 el mercado TIC organizacional crecerá 4.1%, llegando a 547 mil millones de pesos.

Tecnología y telecomunicaciones quintuplicó el crecimiento del PIB. Imagen: Unsplash

Asimismo, los servicios TIC y nube, seguirán siendo la punta de lanza de este mercado, ya que representan el 44% del total y contribuyen con 92% de su crecimiento.

Zermeño presentó también los resultados de un reciente sondeo al Consejo de Innovación Digital donde se identificaron las cinco prioridades para 2026: Agentes IA, Ciberseguridad, Analítica, Migración de ERP a la nube y ERP tradicional.

Sin embargo, el sondeo identificó “que la escasez de talento y la pobre gestión de datos limitan los beneficios de la IA a los negocios”. Estos hallazgos corroboran las tendencias expuestas durante la reunión.

Leer también: Cómo participar en el Concurso Universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación de la UNAM

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters