El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que no tiene confirmado que haya una ficha roja de la Interpol para la detención en México contra Rubén Rocha Moya y señaló que únicamente se tiene conocimiento de una orden emitida en Estados Unidos.

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y siete exfuncionarios más, acusados por la Fiscalía de Estados Unidos de narcotráfico, cuentan con la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Y la mandataria señaló que Rocha Moya —por quien EU solicitó su detención provisional con fines de extradición— se encuentra en su domicilio, ubicado en Sinaloa.

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Este miércoles, Harfuch explicó que, en caso de emitirse una notificación roja, primero debe notificarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y posteriormente a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determina si procede una orden de detención con fines de extradición.

"¿En México no aplica la ficha roja en estos momentos?", se le preguntó.

"En todos lados aplica la ficha roja, lo que hay que emitir es una orden de aprehensión, digamos, con fines...una orden de detención con fines de extradición", aclaró.

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El titular de Seguridad sostuvo que una ficha roja no implica automáticamente la detención de una persona, ya que cada país revisa si la solicitud cumple con los requisitos legales correspondientes.

Asimismo, dijo desconocer si la Fiscalía General de la República ha recibido formalmente una notificación roja contra el mandatario con licencia.

“Desconozco si la tiene por parte de la Fiscalía General de la República; lo que tiene es, digamos, la orden de detención en Estados Unidos”, afirmó.

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