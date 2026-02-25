El descubrimiento de productos en internet ha cambiado. Amazon México acaba de lanzar su Programa de Influencers, una herramienta diseñada para que las recomendaciones de redes sociales se conviertan en una experiencia de compra directa y confiable dentro de su plataforma.

¿Cómo ganar dinero con el Programa de Influencers de Amazon?

Si eres creador de contenido o sueles compartir tus reseñas en redes sociales, ahora puedes monetizar tu influencia. A diferencia del programa de afiliados estándar, esta iniciativa te permite crear "Tu Tienda Amazon", un escaparate personalizado con tu propia URL.

Comisiones por ventas: Puedes generar hasta un 10% de comisión por cada compra calificada que realicen tus seguidores.

Bonos por servicios: Amazon ofrece recompensas extra (hasta $60 MXN) si tus seguidores se registran a servicios como Amazon Prime o Amazon Music.

Pagos simplificados: La plataforma automatiza la emisión de facturas mensuales, facilitando el cobro de tus ganancias sin complicaciones administrativas.

Foto: Amazon

¿Qué beneficios tiene para el comprador común?

Si no eres creador, el Programa de Influencers de Amazon mejora tu seguridad al comprar. El gran valor aquí es la curaduría de productos:

Reseñas auténticas: Podrás ver fotos y videos reales de los productos en uso, publicados por creadores que ya conoces y valoras.

Menos riesgo: Al ver cómo funciona un artículo en la vida real, es más fácil saber si el producto es de buena calidad antes de pagarlo.

Inspiración directa: Encuentras listas de ideas organizadas (por ejemplo: "esenciales para oficina" o "mejor equipo de cocina") que te ahorran tiempo de búsqueda.

Podrás ver fotos y videos reales de los productos publicados por creadores que ya conoces y valoras. Foto: Amazon

Requisitos para unirse al programa en México

Cualquier usuario con una presencia activa en TikTok, Instagram, YouTube o Facebook puede postularse.

Amazon revisará el número de seguidores y otras métricas de interacción para aceptar a los nuevos miembros.

El objetivo es que las recomendaciones sean auténticas y aporten valor a la comunidad.

Para quienes buscan una fuente de ingresos extra o simplemente quieren comprar con mejores referencias, el sitio oficial de Afiliados de Amazon México ya tiene habilitado el registro para influencers locales.