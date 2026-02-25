Por muchas generaciones, el botón Home (inicio) del iPhone fue uno de los distintivos inconfundibles en la identidad visual de Apple. Su principal función era regresar a la pantalla de inicio y facilitar la navegación del usuario en la interfaz.

En 2017, con la llegada del iPhone X, este botón fue retirado de todos los dispositivos posteriores, sustituyéndolo por el sistema Face ID y la detección de gestos para la navegación. Mientras que los modelos SE de segunda y tercera generación mantuvieron ese mando físico hasta su descontinuación, siendo los últimos en integrarlo.

Sin embargo, muchas personas aún cuentan con modelos de iPhone que incluyen el botón Home y vale la pena explorar sus funciones "secretas". En Techbit te las compartimos.

El botón Home o de inicio desapareció tras la llegada del iPhone X. Foto: Unsplash

¿Qué usos le puedes dar al botón Home del iPhone?

Cerrar y cambiar varias apps

Si te encuentras en una aplicación y necesitas cambiar a otra constantemente, no pierdas tu tiempo regresando al inicio: solo presiona dos veces el botón Home.

En seguida se desplegaran las apps que has utilizado recientemente, de esta forma puedes cambiar de una a otra.

Una vez que termines, puedes cerrarlas pulsando dos veces seguidas el botón y cuando se despliegue la pantalla multitarea, desliza hacia arriba la app que quieres cerrar y listo. Ya no consumirán batería por inactividad.

Utilizar Siri

El asistente virtual de iPhone es conocido por todos; pero no muchas personas saben que se puede manejar con el botón de inicio.

Lo único que debes hacer es dejar pulsado un par de segundos este botón y Siri se activará intuitivamente. Así de sencillo podrás consultar información y hasta mandar mensajes de texto.

Activar Reachability

Reachability es útil para los usuarios que cuentan con modelos grandes (como los Plus), pues al ser de mayor tamaño, pueden ser complicados de utilizarlos con una mano.

No obstante, el botón Home permite bajar la pantalla para que esté más cerca del pulgar y su uso sea más fácil; solo debes tocarlo suavemente dos veces seguidas. No es necesario hacerlo con fuerza.

Para activar Reachability, ve a “Ajustes”, luego a "Accesibilidad" y finalmente a "Alcance Fácil".

Función rápida de accesibilidad

De acuerdo con Apple Support, es posible activar o desactivar las funciones de accesibilidad presionando tres veces el botón de inicio.

Pero primero tienes que activarlas con este procedimiento:

Ve a “Configuración”

Entra en “General”

Dirígete a “Accesibilidad”

Selecciona "Función rápida accesibilidad" y escoge las funciones de tu interés, por ejemplo, AssistiveTouch, Lupa, VoiceOver, invertir colores, etcétera.

Desbloquear y pagar con Touch ID

¿Sabías que puedes desbloquear tu iPhone sin utilizar contraseña de seguridad? Solo basta con colocar tu huella en el botón Home y podrás acceder a tu billetera digital.

Para activar el Touch ID, ve a “Configuración”, luego a “Touch ID y código”.

Si activas las compras de iTunes y App Store, primero deberás colocar la contraseña de tu cuenta de Apple, pero para futuras compras puedes usar el Touch ID.

El botón Home es icónico; sin embargo, Apple decidió eliminarlo por razones estéticas. Foto: Pexels

¿Por qué quitaron el botón Home de iPhone?

A pesar de ser icónico, Apple eliminó el botón Home principalmente para maximizar la pantalla, pues este mando físico ocupaba mucho espacio; así que decidió aprovecharlo para hacer un diseño moderno y con mejor visualización.

De igual manera, la empresa lo sustituyó por el Face ID o reconocimiento facial, función que revolucionó la tecnología en los celulares y que, para muchos usuarios, facilitó el desbloqueo e incrementó la seguridad en el dispositivo.

Y a pesar de que ya no se encuentra en los modelos recientes, el botón de indicio del iPhone es uno de los más recordados en la historia.

