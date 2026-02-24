Redactar un contrato, enviarlo a revisión o detectar vencimientos ya no requiere saltar entre plataformas. Con la integración de Docusign a Cowork, de Anthropic, empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial (IA), los acuerdos pueden gestionarse de principio a fin con indicaciones sencillas en lenguaje natural.

Docusign anunció a través de un comunicado que su plataforma Intelligent Agreement Management (IAM) ahora está disponible dentro de Cowork. La propuesta busca transformar la manera en que los equipos trabajan con contratos, pasando de un resumen pasivo a una ejecución activa. En la práctica, esto significa que áreas como jurídico, ventas, compras o recursos humanos pueden realizar acciones concretas desde el mismo entorno donde colaboran.

“Docusign y Anthropic están elevando el nivel de las operaciones relacionadas con los acuerdos”, afirmó Allan Thygesen, CEO de Docusign. “Lo que Docusign aporta a experiencias con agentes como Cowork es un contexto profundo en todos los acuerdos comerciales: flujos de trabajo inteligentes que saben cómo actuar en ese contexto y la confianza, la seguridad y la escala que esperan las empresas”.

Por su parte, Scott White, líder de productos para empresas en Anthropic, explicó que la colaboración incorpora el sistema líder de registro y ejecución de contratos a la experiencia de Cowork, facilitando la automatización de los flujos más críticos del negocio.

“Cowork está diseñado para convertir las ideas en acciones a través de un trabajo complejo y de múltiples pasos”, señaló White.

Más control y agilidad en Cowork

La utilidad se ve en tareas concretas. Por ejemplo, un equipo puede redactar un contrato a partir de la plantilla del “Acuerdo de servicio maestro” de Docusign, completar datos comerciales y enviarlo al departamento jurídico sin salir de Cowork.

También es posible identificar en segundos todos los contratos que vencen en los próximos 90 días con cláusula de aumento de precio y tomar medidas directamente desde los resultados. O bien, revisar modificaciones sugeridas por la IA, ajustarlas a la política interna y activar un flujo de revisión de proveedores.

La plataforma, incluso, permite solicitar un informe resumido de contratos activos con cláusulas específicas, como “protección de datos”, y exportarlo listo para compartir, así como iniciar flujos de incorporación de clientes con notificaciones automáticas al completar la verificación de identidad.

La integración se basa en el Protocolo de Contexto Modelo (MCP), que aporta seguridad de nivel empresarial. Las compañías deben estar autenticadas, el acceso funciona con permisos y los datos permanecen privados y bajo control del cliente.

El conector MCP de Docusign ya está disponible en versión beta en el Directorio de Conectores de Anthropic para clientes de la empresa, con la promesa de hacer que la gestión contractual sea menos burocrática.

