"El iPhone más delgado hasta ahora, con la potencia de un Pro", así se presentó esta tarde, desde el Apple Park, al iPhone Air. Ostenta solamente 5.6mm de grosor y el chip A19 Pro, el más rápido en cualquier smartphone.

Aunque ya era un secreto a veces, no hay como conocer a detalle la versión más compacta del smartphone de la 'manzanita'.

Y es que, con su presentación, también se abrió la puerta a la segunda generación de la arquitectura "Dynamic Caching" de Apple y a algunas mejoras en la IA local gracias a la incorporación de aceleradores neurales en cada núcleo del GPU. Con ello, la apuesta es brindar tres veces más capacidad que la generación anterior.

iPhone Air, el más delgado en la historia de Apple | Captura de pantalla

Lee también: Cómo saber si un enlace que te envían por WhatsApp es seguro

En suma, el poder del iPhone Air "equivale al poder un procesamiento de una MacBook Pro en un iPhone con pantalla de 6.5 pulgadas", aseguran desde Cupertino.

En cuanto a cámaras, una de sus funciones estrella será la toma de video con Captura Dual, para dejar registro de tus reacciones en los momentos más emocionantes, como cuando vas a un concierto o un partido de futbol.

Promete hasta 27 horas de reproducción de video, imágenes en superalta resolución (24MP y 48MP) y un sistema de cámaras Fusion y Fusion principal, cada una de 48MP. Su capacidad de zoom óptico es de 1x y 2x, tal como en el iPhone 16e, por ejemplo.

iPhone Air, el más delgado en la historia de Apple | Captura de pantalla

Estará disponible en colores azul cielo, oro claro, blanco nube y negro espacial, ya que son tonos que evocan "ligereza", de acuerdo con Apple.

Considera también que este modelo se activa con una eSIM, es decir, no será compatible con tarjetas SIM físicas. Conectividad fluida y mayor seguridad son los principales motivos de este cambio que ya se había observado en Estados Unidos desde hace tres generaciones.

Lee también: Así es como UAQ y UNAM unirán fuerzas contra ciberataques

Precios y fecha de venta del iPhone Air en México

Al igual que el iPhone 17, en todas sus versiones, la preventa del iPhone Air en nuestro país arrancará el 12 de septiembre, a las 6 de la mañana, tiempo del centro de México.

Por otro lado, la venta general se habilitará el 19 de este mes. Aquí los precios de salida en sus diferentes alternativas:

Versión de 256GB: $25,999

Versión de 512GB: $30,999

Versión de 1TB: $35,999

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters