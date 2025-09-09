Septiembre con 'S' de "salió un nuevo iPhone" y qué mejor escenario para presentarlo que el tradicional Apple Event, celebrado en Cupertino, California. Después de rumores y supuestas filtraciones, por fin conoceremos a los nuevos dispositivos de esta compañía.

En Tech Bit podrás seguir el minuto a minuto de todos los anuncios realizados desde Apple Park, donde todo apunta a que el invitado de honor sea el nuevo iPhone 17. ¿Qué otros anuncios nos dará Tim Cook, director general de Apple?

Lanzamientos del Apple Event 2025 | Captura de pantalla

11:00 Comienza el evento con una cita de Steve Jobs sobre el diseño, así como una serie de guiños a diversos dispositivos de la compañía: iPhone, AirTag, AirPods, Apple Watch...

11:03 Arrancamos con los AirPods. Tim Cook celebra su calidad en sonido, pero también el apoyo que brindan a personas con dificultades auditivas. Así, da pie al anuncio de los AirPods Pro 3.

Lanzamientos del Apple Event 2025 | Captura de pantalla

Esta nueva generación cuenta con una arquitectura acústica exclusiva que controla el flujo de aire que lleva los sonidos al oído. También incluye una cancelación de ruido que, en combinación con nuevas almohadillas, prometen un mejor aislamiento del ruido; hasta dos veces mejor que sus antecesores y la mejor cancelación de ruido activa en audífonos inalámbricos, aseguran.

Otras novedades son un mejor ajuste a tus oídos, 50 tipos de entrenamiento que podrás configurar en alianza con iPhone (con frases motivacionales generadas por IA para que no dejes de ejercitarte) y la posibilidad de maximizar su capacidad con Apple Intelligence para la traducción de conversaciones en tiempo real.

Lanzamientos del Apple Event 2025 | Captura de pantalla

Asimismo, la carga pasa de seis horas a ocho con una sola carga. Llegarán al mercado global el 19 de septiembre, con preventa desde este martes.

11:10 Tiempo del Apple Watch. Tim Cook explica que ofrecerá detección de caídas, choques, además de funciones clásicas como medición de frecuencia cardiaca y monitoreo de la higiene del sueño.

Cook presenta un video con testimonios de usuarios que comparten cómo el Apple Watch contribuyó a salvar sus vidas, por cuestiones de salud o en accidentes donde el único dispositivo a la mano era su reloj.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters