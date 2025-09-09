El iPhone 17 ya es una realidad. Lo que se venía cocinando desde hace meses, se acaba de ratificar en el Apple Event de este martes. ¿Qué tiene de nueva esta generación y cuándo desembarcará en México?

iPhone 17 llega en cinco divertidos colores: lavanda, azul neblina, negro, blanco y salvia. Cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas, es decir 0.2 pulgadas más que la generación anterior.

iPhone 17 | Captura de pantalla

Como ya se sospechaba, el iPhone 17 tendrá ProMotion, como los dispositivos Pro anteriores, y mayor ancho de banda de memoria para una velocidad envidiable, fluida y con mejor rendimiento de batería (hasta ocho horas más de reproducción de video contra el 16).

Esto también se verá beneficiado por la tasa de refresco de 120Hz, algo que no se había visto antes en los modelos base de iPhone. Cuando no lo uses, se ajustará automáticamente a 1Hz.

Su brillo de 3,000 nits para exteriores también marca un hito para la compañía. Y en términos de resistencia, ofrece tres veces mayor protección contra los molestos rayones.

¿Qué cambia respecto al iPhone 16?

De acuerdo con lo anunciado en el Apple Event 2025, el iPhone 17 ofrecerá un desempeño de GPU 20% más rápido respecto a su antecesor y 80% en comparación con el iPhone 15, cuyo A16 Bionic se queda muy por debajo del A19 presentado esta tarde.

Estas mejoras también se notarán al usar su inteligencia artificial, con funciones más eficientes para revisar qué se está proyectando en tu pantalla y para traducir en vivo; ambos, respetando la privacidad de tus datos.

¿Qué hay de las cámaras?

El iPhone 17 presenta un sistema dual de cámaras en la parte trasera: una cámara Fusion principal de 48MP y un telefoto 2x de 12MP. Además, promete archivos más pequeños para que guardar y compartir imágenes y videos sea mucho más sencillo.

Asimismo, su ultra gran angular de 48MP y un lente Macro de 12MP hacen el complemento perfecto para brindar cuatro veces más resolución frente al iPhone 16.

La cámara frontal contará con el apoyo de la IA para generar un encuadre automático y ofrecerá resoluciones de 18MP. También percibirás mayor estabilidad en tus grabaciones y un encuadre siempre perfecto cuando realices videollamadas.

El sensor, detallaron durante el anuncio, por primera vez es cuadrado, favoreciendo las capturas sin importar sin las tomas de manera horizontal o vertical.

