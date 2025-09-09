Con la llamada "mejor cancelación activa de ruido del mundo dentro del oído", Apple dio a conocer este martes los AirPods Pro 3, como parte de su evento anual donde también lanzó una nueva línea de iPhone.

Se trata de un modelo con una arquitectura acústica exclusiva, capaz de controlar el flujo de aire que lleva los sonidos a tus oídos.

Lanzamientos del Apple Event 2025 | Captura de pantalla

Poseen también micrófonos ultrasensibles al ruido y un mejor ajuste al oído del usuario para que transportarlo "a otra dimensión"; y todo esto se redondea con cinco tamaños de almohadillas.

Además de las mejores en la calidad de audio, se mejoró el rendimiento de batería, al pasar de seis horas a ocho con una sola carga, utilizando la cancelación activa de ruido.

AirPods Pro 3, una apuesta personalizada

Entre las nuevas características de los AirPods Pro 3 sobresale el ajuste de volumen personalizado. Esto es posible gracias al análisis de tus patrones de escucha.

En cuanto al uso de Apple Intelligence, refuerza su capacidad de traducción en vivo en inglés, francés, alemán, portugués y español (de España), por el momento. Igualmente, la interacción con Siri promete ser más fluida para no depender de tener el iPhone en la mano.

Lanzamientos del Apple Event 2025 | Captura de pantalla

Además, Apple consiente a todas esas personas que entienden la importancia de la actividad física constante. Los AirPods Pro 3 reúnen hasta 50 tipos de entrenamiento que podrás configurar en alianza con tu iPhone.

Y para hacer más personal la experiencia, podrá generar frases motivacionales con IA para que des tu máximo a lo largo de toda tu rutina. Será como tener a un entrenador optimista contigo todo el tiempo.

Sus nuevas funciones podrán maximizarse con el uso de la app Fitness y una de las grandes diferencias respecto a generaciones anteriores es la detección de la frecuencia cardiaca al entrenar.

Los AirPods Pro 3 saldrán al mercado este 19 de septiembre, con un precio inicial de $5,799.

Apple Watch, con tres versiones

En línea con los AirPods Pro 3 y sus funciones encaminadas a mejorar el estilo de vida de sus usuarios, se revelaron nuevas versiones del Apple Watch.

Por un lado, el Apple Watch Series 11 destaca por sus notificaciones de un posible cuadro de hipertensión (es decir, una presión arterial igual o superior a 130/80 mmHg) y una nueva puntuación de sueño.

Y como la salud nunca descansa, está equipado con una batería cuya duración alcanza hasta 24 horas; o unas 38 horas si activas el modo ahorro.

Apple Watch presentado en el Apple Event 2025. | Captura de pantalla

Se podrá adquirir desde el 19 de septiembre, en un precio que parte de los $9,499. El costo varía según el material de la caja (aluminio o titanio), tamaño de la caja (42 o 46 mm), conectividad (GPS o GPS+cellular -para llamar o enviar mensajes usando solamente el Apple Watch-) y estilo de la correa.

Asimismo, se dio a conocer el Apple Watch SE 3, con un precio más accesible y los gestos de muñeca que permiten activarlo rápidamente. Ofrece hasta 18 horas de batería y, por primera vez, compatibilidad con carga rápida.

También estará a la venta a partir del 19 de este mes, con un precio de salida de $5,499.

Apple Watch presentado en el Apple Event 2025. | Captura de pantalla

Mientras que el Apple Watch Ultra 3 ostenta conexión satelital y funciones de Emergencia SOS, Encontrar y mandar Mensajes en las regiones donde el servicio esté habilitado.

Su batería alcanza las 42 horas (crece hasta 72 en modo ahorro). Este gadget está equipado con rastreo preciso del iPhone y opción de sirena, en caso de que requieras solicitar ayuda inmediata.

