¿Sabías que puedes transcribir tus mensajes de voz a texto desde WhatsApp? Aunque antes era imposible, al app se dio cuenta que muchos usuarios lo necesitaban en la plataforma, por ello lanzó esta función.

Ahora desde la aplicación, los usuarios podrán convertir sus audios a texto y de una forma muy sencilla. Con ello podrán leer estos mensajes cuando no puedan escucharlos. Además, puede acelerar el proceso para responder este mensaje.

Si no sabías de esta opción y cómo funciona, en Tech Bit te enseñaremos a convertir tus audios a texto desde WhatsApp.

WhatsApp: así puedes convertir tus audios a texto

Antes de que puedas realizar la conversión de audio a texto, deberás tener activada esta función. Para ello, debes ingresar a WhatsApp, dirigirte a "Ajustes" y después "Chats". Da clic en activar la opción de "Transcripciones de mensajes de voz" y listo.

Ahora que ya tienes activada la opción, deberás seguir estos pasos para pasar tus audios a texto:

Cuando te llegue un mensaje de voz, mantén pulsado el audio. Te aparecerán varias opciones, entre ellos el de "Transcribir", da clic ahí. En caso de que tu celular sea Android, después de mantenerlo presionado debes dar clic en los tres puntos de la parte superior derecha y dar clic en "Transcribir". Verás que comienza la transcripción del mensaje. Posteriormente aparecerá el audio de voz en texto, esto sin tener que haber reproducido el mensaje de audio.

Es importante que el mensaje coincida con el idioma configurado en WhatsApp, de lo contrario no se transcribirá de forma correcta.

Además, en caso de que el audio se haya grabado en un lugar con mucho ruido de fondo, puede que WhatsApp no entienda claramente y tenga problemas en la transcripción de audio.

