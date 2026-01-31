Todos los celulares cuentan con funciones que los diferencian del resto de dispositivos del mercado y los iPhone no son la excepción. Constantemente se actualizan y reciben nuevas herramientas a las que vale la pena sacarles provecho.

Algunos modelos de esta empresa cuentan con funciones de seguridad y accesibilidad poco conocidas por el usuario, pero altamente útiles. Hoy en Techbit te decimos cuáles son.

Estas funciones ya se encuentran disponibles en los iPhone modernos. Foto: Unsplash

¿Cuáles son las funciones exclusivas de los iPhone?

Apple actualiza sus celulares de manera constante para dotarlos de herramientas especiales y que le faciliten el día a día a los usuarios.

Si tienes un modelo con sistema operativo iOS 17 y posteriores, estas son algunas de las funciones exclusivas que irá recibiendo o que probablemente ya las tiene:

Motricidad

Se trata de una herramienta de accesibilidad que ayuda a la persona a explorar e interactuar con el dispositivo, sin usar las manos. Esto es posible gracias a los comandos visuales, de voz y faciales que puede detectar el celular.

Por ejemplo, con el seguimiento ocular, una persona puede controlar su iPhone fijando la vista en un elemento para que un puntero de la pantalla siga el movimiento de sus ojos y ejecute alguna acción deseada.

La herramienta de motricidad también resulta útil cuando los usuarios necesitan hacer una tarea, pero tienen las manos ocupadas o si presentan discapacidades.

Audición

La segunda función sirve para generar subtítulos en tiempo real, por ejemplo, cuando un audio se reproduce o en una conversación presencial, lo que facilita la comunicación entre varios individuos.

Otra de sus ventajas es que permite que los usuarios reconozcan sonidos o su nombre. ¿Cómo? Piensa en el siguiente escenario: si en la calle un iPhone escucha el nombre de su propietario, éste le notificará que alguien lo nombró.

Voz personalizada

La tercera función ha sido diseñada, principalmente, para usuarios que no pueden hablar; aunque cualquier persona puede utilizarla.

Se trata de crear una voz sintetizada, similar a la del usuario o una nueva, para utilizarla determinados momentos, por ejemplo, si la persona quiere leer un texto en voz alta o si quiere pronunciar algún mensaje escrito.

Traducción en tiempo real

Esta cuarta función ayuda a las personas a traducir conversaciones, llamadas y mensajes de manera instantánea.

Es ideal para hablar con extranjeros de manera presencial o virtual, para entender un video grabado en otra lengua o puede ser utilizada como un recurso de estudio de idiomas.

Modo Hermético

Finalmente, la quinta función es una alternativa de seguridad que Apple se encuentra implementando en sus modelos recientes.

Con el "modo hermético" se permite restringir el acceso a apps, sitios web y otras funciones móviles, esto para mitigar el uso que el usuario le da al dispositivo y evitar poner en riesgo su seguridad.

Asimismo, ayuda a que las personas trabajen o naveguen en Internet con la mayor protección posible.

Entre las acciones que ofrece el modo podemos mencionar: bloqueo de mensajes, archivos y documentos recibidos por mensaje u otra vía, restricción de invitaciones y solicitudes de servicios entrantes como llamadas de FaceTime, y conectividad con otros equipos.

iPhone incorpora un "modo hermético" para mayor seguridad. Foto: Apple

¿Qué modelos de iPhone ya tienen las funciones exclusivas?

De acuerdo con iPhone, estas funciones se presentan a la par que los lanzamientos de equipos y versiones de su sistema operativo. De manera gradual llegarán a los celulares con iOS 26.2.1, actualmente compatible con iPhone 11 y posteriores.

Y aunque la versión de iOS 27 aún está en planes, se espera que integre todas las funciones exclusivas y, por supuesto, tendrá nuevas herramientas equipadas. Al igual que en años anteriores, su presentación podría ser en el segundo semestre de 2026.

