Semana Santa está a la vuelta de la esquina; durante esas fechas, muchas personas provechan para descansar, viajar y convivir con sus seres queridos. Sin embargo, no todos los negocios pueden darse el lujo de desconectarse por completo, pero por fortuna WhatsApp Business les ofrece los mensajes de ausencia.

Esta herramienta tiene la función de enviar mensajes automáticos y personalizados a los clientes. Gracias a eso, sin que los propietarios tomen su celular e interrumpan su descanso, reciben una advertencia de que están fuera de servicio.

¿Quieres saber cómo activarlos? En Techbit te lo contamos.

WhatsApp Business ofrece diversas herramientas para expandir tu negocio. Foto: Unsplash

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¿Cómo activar los mensajes de ausencia en WhatsApp Business?

Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación WhatsApp Business, que está pensada para que los propietarios de pequeñas empresas conecten con sus clientes y muestren sus productos de manera rápida y sencilla,.

Posteriormente, crea el perfil de tu empresa con su información básica. Una vez completado el registro, estos son los pasos que debes seguir para activar los mensajes de ausencia:

En Android

Ve a la pestaña “Herramientas”.

Toca “Mensaje de ausencia”.

Activa la opción “Enviar mensaje de ausencia”.

En “Mensaje de ausencia”, selecciona el mensaje para editarlo y luego pulsa “Ok”.

Oprime “Programar” para establecer el mensaje de ausencia; puedes elegir entre las opciones “Enviar siempre”, “Horario personalizado” y “Fuera del horario comercial”.

Toca “Destinatarios” para seleccionar quiénes recibirán el mensaje de ausencia y elige una de las siguientes opciones “Todos”, “Los que no están en la libreta de contactos”, “Todos, excepto a…” o “Enviar solo a…”.

Al final, pulsa “Guardar”.

En iOS

Ve a la pestaña “Herramientas”.

Toca “Mensaje de ausencia”.

Activa la opción “Enviar mensaje de ausencia”.

En “Mensaje”, toca el mensaje para editarlo y luego selecciona “Guardar”.

Oprime “Programar” para establecer el mensaje de ausencia; también puedes elegir entre las opciones “Enviar siempre”, “Horario personalizado” y “Fuera del horario comercial”.

Toca “Destinatarios” para seleccionar quiénes recibirán el mensaje de ausencia y elige una de las siguientes opciones “Todos”, “Los que no están en la libreta de contactos”, “Todos, excepto a…” o “Enviar solo a…”.

Guarda los cambiosy listo.

Si quieres quitar estos mensajes, solo debes dirigirte a “Herramientas”, después seleccionar “Mensaje de ausencia” y desactivar la opción “Enviar mensaje de ausencia”.

¡Ojo! Para utilizar WhatsApp Business necesitas un número de celular distinto al que utilizar personalmente. En caso de que tengas un teléfono con doble tarjeta SIM, puedes manejar ambas aplicaciones sin problema.

Para enviar mensajes de ausencia, debes tener una cuenta en WhatsApp Business. Foto: Unsplash

¿Qué otras funciones tiene WhatsApp Business?

Al ser una aplicación para cuidar la relación con los clientes, WhatsApp Business incluye otras funciones para aumentar la eficiencia de tu negocio. Asimismo, te ayuda a mostrar tus productos y servicios con herramientas como:

Creación de tienda virtual.

Mensajes de bienvenida.

de bienvenida. Respuestas rápidas.

Etiquetas.

Creación de catálogo de productos.

Carrito.

Si tienes un emprendimiento, los mensajes de ausencias pueden salvarte de diversos contratiempos, permitiéndote descansar estas vacaciones de Semana Santa 2026.

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