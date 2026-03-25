Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles que Meta y YouTube son culpables de perjudicar la salud mental de menores. A través de una demanda, una joven de 20 años alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia.

Esto generó un juicio en el Tribunal Superior de Los Ángeles en donde se determinó que ambas plataformas tendrán que pagar una indemnización de tres millones de dólares "en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos", según información de EFE.

La sentencia señala que Meta es responsable del 70% de dicho coste mientras que YouTube será responsable del resto.

Jurado de EU culpa a Meta y YouTube por generar adicción en menores. Foto: Unsplash

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Por otro lado, el jurado continuará deliberando qué otros daños punitivos deberán pagar ambas compañías por dolor o fraude.

¿Por qué demandaron a YouTube y Meta?

En enero, una joven identificada como K.G.M, presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles que acusaba a Instagram y YouTube como las causantes de su adicción a redes sociales durante su infancia.

De acuerdo con EFE, esta demanda incluía TikTok y Snapchat, las cuales señala la agencia que "lograron alcanzar un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales".

Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada el día de ayer por un jurado de Nuevo México, el cual culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas, así como prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil. La sentencia fue una multa de 375 millones de dólares.

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