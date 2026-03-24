Instagram por fin escuchó una de las peticiones más insistentes de sus usuarios. La red social de Meta está comenzando a liberar una función que permite reordenar fotos y videos en publicaciones tipo carrusel… incluso después de haberlas publicado.

Esta es una gran noticia si en algún momento subiste algún carrusel mal acomodado o simplemente no te gustó el resultado. Durante años, editar un carrusel implicaba borrarlo por completo si algo no te convencía. Ahora, con esta actualización, esa frustración queda atrás.

La función, anunciada a través de canales oficiales de Instagram, responde a una necesidad muy clara: "dar mayor control creativo sin sacrificar la inmediatez de publicación". En Tech Bit te contamos cómo puedes usar esta herramienta.

Paso a paso: cómo acomodar las fotos de tu carrusel de Instagram. Imagen: cortesía

Leer también: Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en abril del 2026

Cómo funciona esta nueva opción

El proceso es bastante intuitivo y no cambia mucho la lógica de edición dentro de Instagram:

Ve a tu perfil y selecciona el carrusel que quieres modificar.

que quieres modificar. Toca el menú de tres puntos (“…”) que está en la esquina superior derecha.

Da clic en “Editar”.

Mantén presionada cualquier foto o video para arrastrarlo y cambiar su posición

¡Así de simple! Poder reorganizar un carrusel permite optimizar narrativa visual, mejorar el engagement o incluso actualizar publicaciones sin necesidad de eliminarlas.

Aunque la herramienta se está desplegando de forma gradual, marca un paso importante en la evolución de Instagram hacia una plataforma más flexible y menos rígida en su edición de contenido.

Leer también: ¿UNAM o IPN?: cuál es la mejor universidad, según los empleadores

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters