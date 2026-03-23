Ya hay fecha para uno de los eventos de tecnología más importantes del año. La Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) 2026 de Apple ya tiene fecha. De acuerdo con la firma de Cupertino, esta se llevará a cabo en formato online a partir del próximo 8 al 12 de junio.

Este evento reunirá a desarrolladores de todo el mundo para disfrutar de una semana en las que la compañía liderada por Tim Cook presentará sus innovaciones más importantes hasta la fecha.

Afortunadamente, Apple dio a conocer algunas de las innovaciones que vendrán para esta innovación. En Tech Bit te contamos los detalles.

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¿Qué se presentará en el WWDC 2026?

A través de un comunicado, Apple detalló que se "presentará los increíbles avances en las plataformas de Apple, incluidas innovaciones en IA, nuevas herramientas para desarrolladores y software".

Además, los asistentes a la Conferencia, tendrán la oportunidad de interactuar con ingenieros y diseñadores de Apple para conocer las nuevas tecnologías, desarrollos y funcionalidades que la compañía presentará.

Aunque la Conferencia dura una semana, es bien sabido que la presentación de los nuevos productos de Apple se hará el lunes 8 de junio en donde se espera que presente iOS 27, una nueva Siri potenciada con IA y quizá alguna nueva versión de sus dispositivos.

¿Lanzarán Siri con IA?

Uno de los lanzamientos que más se esperan de este evento es Siri potenciada con Apple Intelligence. De acuerdo con The Information, Apple usará a Gemini para potenciar funciones proactivas en Siri para adaptarse a sus necesidades.

Además, se espera que con iOS 27 se potencialice la experiencia con la IA y con la interfaz del dispositivo, ya que según Mark Gurman, iOS 27 ofrecerá un nuevo control para el nivel de transparencia del sistema operativo del iPhone.

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