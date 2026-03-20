Entre las preocupaciones más comunes que tenemos es perder o que nos roben el celular, pues es uno de los objetos más valiosos que tenemos. Ya que con él podemos comunicarnos y realizar nuestras actividades escolares, laborales y personales.

De acuerdo con la consultoría de mercados y telecomunicaciones de América Laina, The Competitive Intelligence Unit (The CIU), cerca de 2.2 millones de celulares fueron sustraídos en México durante 2025.

Ante este contexto, en Tech Bit te mostramos 4 acciones de seguridad que debes hacer en caso de que roben tu móvil. ¡Toma nota!

Establece en tu celular un método seguro de bloqueo para que ninguna persona ajena pueda entrar a él. Foto: Unsplash

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¿Qué medidas de seguridad debes hacer si te roban tu celular?

Actualmente, controlar los datos personales y bancarios de nuestro teléfono es fundamental para evitar ciberataques y estafas.

Por ello, aplicar las siguientes medidas de protección te serán de gran ayuda para que tus datos confidenciales queden intactos ante robos y extravíos.

Bloquear tu celular y tarjeta SIM

Este es el principal método de protección para evitar que obtengan acceso a tus datos privados.

Para ello solo necesitas hablar con tu compañía de telefonía para solicitar que bloqueen tu tarjeta SIM para que nadie haga uso de ella. De igual manera, puedes pedir que bloqueen tu equipo por medio del IMEI.

Asimismo, puedes inscribir el IMEI de tu móvil ante el registro del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para dar aviso de que tu teléfono ha sido robado.

Encontrar el dispositivo

Antes de salir de casa y como medida preventiva, puedes activar desde los ajustes de tu dispositivo iPhone la función “Find My iPhone” o en Android la de “Encontrar mi dispositivo”.

Esto con la finalidad de que, en caso de pérdida o robo, puedas averiguar su ubicación y tener la posibilidad de restaurarlo de fábrica de manera remota.

Bloquear cuentas bancarias

Inmediatamente al robo de tu celular, comunícate con tu banco para pedir que cancelen tus productos digitales y congelen tus cuentas para que nadie externo pueda ingresar a ellas y hacer mal uso de tu dinero electrónico.

Cambia tus contraseñas

Desde otro equipo, intenta cambiar las contraseñas de las redes sociales, páginas y plataformas que tengas abiertas en el teléfono robado. Así, nadie podrá acceder a ellas y sustraer tu información personal para darle un uso indebido.

Evita utilizar el celular en la vía pública si no es necesario y guárdalo en donde nadie pueda tomarlo. Foto: Pixabay

¿Cómo puedes denunciar si te han robado tu celular?

Una vez que hayas puesto en marcha las recomendaciones anteriores, no olvides notificar a tus contactos de que han sustraído tu teléfono. Solo de esta forma estarán prevenidos ante posibles estafas y extorsiones que puedan recibir desde tu equipo robado.

Por último, pero no menos importante, levanta una denuncia en el Ministerio Público más cercano; o de manera virtual en el portal de Denuncias Digitales a través de la siguiente liga: https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/.

En caso de que roben tu celular, no dudes en poner en práctica estas infalibles medidas de seguridad que protegerán a toda costa tu equipo y tus datos personales y bancarios.

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